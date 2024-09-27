Столтенберг назвал «запугивание» целью изменения ядерной доктрины России

О внесении изменений в ядерную доктрину Путин объявил 26 сентября. Согласно одному из нововведений, теперь агрессию неядерной страны при поддержке ядерной Москва будет рассматривать как их совместное нападение на Россию

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине являются «попыткой запугивания» как Украины, так и НАТО в целом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг (с 1 октября покинет свой пост) на мероприятии в Вашингтоне.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — подчеркнул генсек (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в июне Столтенберг говорил, что НАТО обсуждает вопрос о приведении ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и КНР. Вместе с тем он отмечал, что не видит необходимости в пересмотре ядерной доктрины блоком.

26 сентября Владимир Путин заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений:

расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;

дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;

предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства как их совместное нападение.

По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Также Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей и назвал изменения доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей «безответственными» и «безрассудными».