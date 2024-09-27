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Новые законы в России ,  
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Столтенберг назвал «запугивание» целью изменения ядерной доктрины России

Сюжет
Новые законы в России
О внесении изменений в ядерную доктрину Путин объявил 26 сентября. Согласно одному из нововведений, теперь агрессию неядерной страны при поддержке ядерной Москва будет рассматривать как их совместное нападение на Россию
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине являются «попыткой запугивания» как Украины, так и НАТО в целом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг (с 1 октября покинет свой пост) на мероприятии в Вашингтоне.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — подчеркнул генсек (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в июне Столтенберг говорил, что НАТО обсуждает вопрос о приведении ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и КНР. Вместе с тем он отмечал, что не видит необходимости в пересмотре ядерной доктрины блоком.

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26 сентября Владимир Путин заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений:

  • расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
  • дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
  • предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства как их совместное нападение.

По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Также Москва может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.

В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей и назвал изменения доктрины «безответственными» и «несвоевременными». Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано также назвал действия российских властей «безответственными» и «безрассудными».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Йенс Столтенберг ядерная доктрина ядерное оружие НАТО
Йенс Столтенберг фото

Йенс Столтенберг

генсек НАТО
16 марта 1959 года
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