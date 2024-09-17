Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах ВСУ вглубь России

Столтенберг не считает, что снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия пересечет красную линию и сделает страны НАТО участниками конфликта. Путин предупредил, что Россия примет «соответствующие решения»

Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Times.

Президент России Владимир Путин не раз объявлял подобные красные линии, но не пошел на эскалацию с НАТО, сказал генсек. «Он не сделал этого, потому что понимает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире. Они также понимают, что ядерное оружие, ядерная война не могут быть выиграны и в ней не следует участвовать. И мы несколько раз ясно давали ему это понять», — заявил он.

В России звучали мнения, что на удары по территории страны или захват ее части может последовать ядерный ответ. В частности, об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле подчеркивали, что Москве хватает возможностей вооруженных сил для достижения целей спецоперации.

Столтенберг сообщил, что поддерживает решение членов альянса снять ограничения на применение Украиной поставляемого ими дальнобойного оружия для ударов по России (The Guardian и Times писали, что такое решение приняли Лондон и Париж, официально они об этом не заявляли). В то же время, подчеркнул Столтенберг, такое решение является прерогативой отдельных стран, а не всего НАТО.

Также генсек альянса снова заявил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для ударов по России не сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта. «Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если позволят использовать оружие против законных целей на территории России», — подчеркнул он.

До этого Столтенберг выступал с аналогичной позицией, добавляя, что Украина, согласно международному праву, имеет право на самооборону, а страны НАТО могут ее поддерживать, не становясь непосредственными сторонами конфликта.

Путин 12 сентября заявил, что снятие ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Вашингтон попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, украинский президент Владимир Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters сообщал, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление возможности украинским силам бить вглубь российской территории, и заверил, что не будет этого разрешать.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.