NYT узнала, при каком условии США разрешат Украине бить вглубь России

США могут позволить своим союзникам разрешить Киеву бить по России дальнобойным оружием, пишет NYT. Путин предупредил, что разрешение на удары будет означать прямое участие НАТО в конфликте

Фото: Stringer / Reuters

США могут позволить своим союзникам снять ограничения для Киева на удары по территории России поставляемым ими дальнобойным оружием, пишет The New York Times.

Такое мнение выражают аналитики: по их оценке, США будут следовать «схеме, которую они установили в отношении предыдущих запросов Украины на поставки вооружений»: Вашингтон разрешает снимать ограничения или дать новые возможности Украине своим союзникам, а иногда следует их примеру.

Кроме того, по словам американского чиновника, в администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), способных достигать территории России. Эти ракеты совместимы с полученными Киевом этим летом истребителями F-16. Впрочем, отмечает собеседник NYT, если Вашингтон решит поставить JASSM Киеву, доставка займет месяцы и неясно, разрешит ли Байден использовать их для ударов по России.

The Times писала, что Лондон и Вашингтон могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow. По данным газеты, решение могут держать в секрете до первого пуска. Storm Shadow — ракета британского производства, но в ней есть американские компоненты. Ее аналог — французская SCALP. По данным Times, Франция поддерживает снятие ограничений на использование ракет.

Bloomberg сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми после визита в Киев 11 сентября попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По данным ABC, украинский президент Владимир Зеленский передал США список возможных целей. Reuters сообщал, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Российский президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.