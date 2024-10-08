 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

Грушко: НАТО прорабатывает сценарии возможного военного столкновения с Россией
НАТО перестало скрывать подготовку к возможному конфликту с Россией, блок прорабатывает разные сценарии, но российское военное планирование также должно учесть разные варианты, сказал Грушко. В НАТО подчеркивали, что не ищут войны
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

НАТО ведет подготовку к возможному вооруженному столкновению с Россией, однако российское военное планирование учитывает любые варианты развития событий, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России», — сказал дипломат.

Также альянс тестирует разные логистические маршруты для переброски войск через Атлантику, размещает на восточном фланге склады вооружений и развертывает контингенты, продолжил Грушко. «Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика. Помимо конфронтационной риторики, НАТО непрерывно повышает и градус напряженности по отношению к России», — добавил он.

Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
Политика
Фото: Le Segretain / Getty Images

Замминистра напомнил об учениях Steadfast Defender, которые проходили в январе-мая 2024 года, крупнейших с момента окончания холодной войны. Он напомнил, что противником в их сценарии было заявлено не абстрактное государство, а Россия.

Учения Steadfast Defender 2024 проходили с 22 января по 31 мая 2024 года. Их задачей была объявлена демонстрация того факта, что НАТО может «проводить и поддерживать сложные мультидоменные (то есть на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе. — РБК) операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров — от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы — и в любых условиях». Блок в процессе учений перебрасывал в Европу силы из Северной Америки, подготовка к этой операции шла несколько лет.

Учения проходили по всей Европе, в частности на территории Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии. В них приняли участие более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО.

Российское военное планирование должно показать, что разговаривать с Москвой на языке силы бесперспективно, подчеркнул замглавы МИДа. По словам Грушко, в нем должны быть учтены любые варианты развития ситуации.

«Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности», — заключил Грушко.

Отдельные западные политики в последние годы не исключали войны между Россией и НАТО. В самом блоке подчеркивали, что не ищут военного противостояния, но призывали готовиться к нему. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Грушко НАТО МИД стратегическое планирование
Материалы по теме
Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
Политика
Дипломат напомнила о предупреждениях России из-за действий НАТО
Политика
Welt узнал о намерении НАТО создать десятки новых боевых бригад
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с РоссиейПолитика, 11:03
Пациенты попросили включить 4 препарата от рака в список жизненно важныхОбщество, 11:00
Что альпинисты рассказывали о роковом походе, закончившемся их гибельюОбщество, 10:59
Проклятие эффективности: как разобщенность сломала Sony и банк UBSPro, 10:58
Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с УкраинойЭкономика, 10:56
В Белоруссии еще 45 человек заподозрили в заговоре по свержению ЛукашенкоПолитика, 10:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябреИнвестиции, 10:38
Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьянОбщество, 10:35
Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в МосквеСпорт, 10:30
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 10:28
Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с РоссиейПолитика, 10:28
Александр Яковенко покинет пост ректора Дипломатической академииОбщество, 10:27
Как защищать себя и бизнес, если вы попали в уголовное делоPro, 10:21