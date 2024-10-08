МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

НАТО перестало скрывать подготовку к возможному конфликту с Россией, блок прорабатывает разные сценарии, но российское военное планирование также должно учесть разные варианты, сказал Грушко. В НАТО подчеркивали, что не ищут войны

Александр Грушко (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

НАТО ведет подготовку к возможному вооруженному столкновению с Россией, однако российское военное планирование учитывает любые варианты развития событий, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России», — сказал дипломат.

Также альянс тестирует разные логистические маршруты для переброски войск через Атлантику, размещает на восточном фланге склады вооружений и развертывает контингенты, продолжил Грушко. «Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика. Помимо конфронтационной риторики, НАТО непрерывно повышает и градус напряженности по отношению к России», — добавил он.

Замминистра напомнил об учениях Steadfast Defender, которые проходили в январе-мая 2024 года, крупнейших с момента окончания холодной войны. Он напомнил, что противником в их сценарии было заявлено не абстрактное государство, а Россия.

Учения Steadfast Defender 2024 проходили с 22 января по 31 мая 2024 года. Их задачей была объявлена демонстрация того факта, что НАТО может «проводить и поддерживать сложные мультидоменные (то есть на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе. — РБК) операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров — от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы — и в любых условиях». Блок в процессе учений перебрасывал в Европу силы из Северной Америки, подготовка к этой операции шла несколько лет. Учения проходили по всей Европе, в частности на территории Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии. В них приняли участие более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО.

Российское военное планирование должно показать, что разговаривать с Москвой на языке силы бесперспективно, подчеркнул замглавы МИДа. По словам Грушко, в нем должны быть учтены любые варианты развития ситуации.

«Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности», — заключил Грушко.

Отдельные западные политики в последние годы не исключали войны между Россией и НАТО. В самом блоке подчеркивали, что не ищут военного противостояния, но призывали готовиться к нему. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО.