НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Североатлантический альянс разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники.
Высадка солдат и техники предполагается в одном из пяти европейских портов в Норвегии, Нидерландах, Италии, Греции или Турции. Далее сухопутные коридоры пройдут соответственно через:
- Швецию и Финляндию к северо-западной границе России;
- Германию и Польшу к Белоруссии;
- Словению, Хорватию, Венгрию к Украине;
- Болгарию и Румынию к Приднестровью;
- Турцию, Болгарию и Румынию в сторону Одессы.
На этих маршрутах войскам будет обеспечен «зеленый свет»: они не будут сталкиваться с ограничениями местного законодательства и смогут беспрепятственно перевозить грузы. Случаи, когда развертывание войск альянса тормозили бюрократические процедуры, уже были — на такие проблемы жаловалось французское правительство при попытке отправки танков в Румынию.
Как основной рассматривается план высадки войск в голландском Роттердаме, откуда они отправятся на передовую по железным дорогам. Порты в Нидерландах, Германии и странах Балтии считаются особенно уязвимыми для ракетных атак, поэтому рассматриваются альтернативные варианты.
Эти данные прокомментировал начальник командования НАТО по объединенной поддержке и обеспечению Александр Зольфранк, заявивший, что планы разрабатываются таким образом, «чтобы существовала необходимая устойчивость: надежность, резервы и избыточность».
Некоторые западные политики в последнее время предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.
Президент Владимир Путин говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. При этом российский МИД отмечал, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Москвой.
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