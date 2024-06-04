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Военная операция на Украине ,  
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НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Telegraph: НАТО разработало маршруты переброски войск на случай войны с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
В НАТО разработали пять маршрутов сухопутных коридоров в Европе для переброски американских войск на передовую на случай войны с Россией. Большая часть из них ведет к Украине и Приднестровью
Фото: Tamir Kalifa / Getty Images
Фото: Tamir Kalifa / Getty Images

Североатлантический альянс разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники.

Высадка солдат и техники предполагается в одном из пяти европейских портов в Норвегии, Нидерландах, Италии, Греции или Турции. Далее сухопутные коридоры пройдут соответственно через:

  • Швецию и Финляндию к северо-западной границе России;
  • Германию и Польшу к Белоруссии;
  • Словению, Хорватию, Венгрию к Украине;
  • Болгарию и Румынию к Приднестровью;
  • Турцию, Болгарию и Румынию в сторону Одессы.

На этих маршрутах войскам будет обеспечен «зеленый свет»: они не будут сталкиваться с ограничениями местного законодательства и смогут беспрепятственно перевозить грузы. Случаи, когда развертывание войск альянса тормозили бюрократические процедуры, уже были — на такие проблемы жаловалось французское правительство при попытке отправки танков в Румынию.

Как основной рассматривается план высадки войск в голландском Роттердаме, откуда они отправятся на передовую по железным дорогам. Порты в Нидерландах, Германии и странах Балтии считаются особенно уязвимыми для ракетных атак, поэтому рассматриваются альтернативные варианты.

Эти данные прокомментировал начальник командования НАТО по объединенной поддержке и обеспечению Александр Зольфранк, заявивший, что планы разрабатываются таким образом, «чтобы существовала необходимая устойчивость: надежность, резервы и избыточность».

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Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

Некоторые западные политики в последнее время предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. При этом российский МИД отмечал, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Москвой.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Американская армия НАТО Европа
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