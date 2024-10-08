Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с Россией

В мае французские солдаты примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии под названием Dacian Spring 2025. Французский генерал заявил, что Россия стала «обозначенным врагом»

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В 2025 году французская армия проведет ряд учений, чтобы стать силой, способной противостоять России, сообщила газета Politico.

В мае французские солдаты примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии под названием Dacian Spring 2025. На них руководство оценит готовность к быстрой переброске войск на восточный фланг НАТО.

Как заявил глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз, «раньше мы играли в войну». «Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну», — отметил он. По словам генерала, учения Dacian Spring являются «стратегическим сигналом».

Как пишет Politico, за последние несколько лет сухопутные войска Франции начали «глубокую трансформацию», чтобы подготовиться к конфликту наподобие украинского. Также французское военное руководство получило новые директивы от НАТО: к 2027 году армия должна быть способна развернуть готовую к бою дивизию за месяц, включая пути снабжения боеприпасами. В частности, Dacian Spring 2025 является частью выполнения этого плана.

В сентябре Североатлантический альянс начал серию учений. С 30 октября по 12 ноября они пройдут в Финляндии под названием Hammer 2024, цель — проверить механизированные подразделения. Финляндия имеет общие границы с Россией. Завершат цикл учений морские маневры в Турции и Болгарии.

3 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что для страны наибольшую угрозу, помимо террористов, представляет Россия. Он отметил, что сейчас Москва «еще более агрессивна, чем была в 2022 или 2023 годах, и уже не только против наших интересов в Африке, но и непосредственно против наших вооруженных сил». В феврале Лекорню обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил, в том числе в акватории Черного моря и у французских границ.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону называл разговоры о возможном глобальном конфликте «мнимой» угрозой, которой в альянсе стараются «запугать свое население». В российском МИДе учения альянса называли одним из элементов «гибридной войны, развязанной Западом против России» и подчеркивали, что Москву этим «не впечатлить».