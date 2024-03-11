Как войска НАТО учились форсировать Вислу
Войска НАТО в рамках учений Steadfast Defender («Стойкий защитник») 2024 отрабатывали форсирование водных преград, в частности учились переправляться через реку Вислу в Польше.
На кадрах видно, что военные НАТО на технике переправляются через реку по обычным и наплавным мостам. В частности, показано, как разворачиваются мосты и понтоны.
Североатлантический альянс начал учения 1 февраля. Это самые крупные военные маневры с 1988 года: в них участвуют более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО. В конце 1980-х в учениях REFORGER (аббревиатура от Return of Forces to Germany, «возвращение войск в Германию») принимали участие 125 тыс. человек.
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