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Политика ,  
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Как войска НАТО учились форсировать Вислу

Кадры с учений НАТО в Польше

Как войска НАТО учились форсировать Вислу
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Войска НАТО в рамках учений Steadfast Defender («Стойкий защитник») 2024 отрабатывали форсирование водных преград, в частности учились переправляться через реку Вислу в Польше.

На кадрах видно, что военные НАТО на технике переправляются через реку по обычным и наплавным мостам. В частности, показано, как разворачиваются мосты и понтоны.

Североатлантический альянс начал учения 1 февраля. Это самые крупные военные маневры с 1988 года: в них участвуют более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО. В конце 1980-х в учениях REFORGER (аббревиатура от Return of Forces to Germany, «возвращение войск в Германию») принимали участие 125 тыс. человек.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

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