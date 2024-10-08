В Южной Корее допустили отправку КНДР своих военных на Украину

КНДР, «вероятно», направит военных из регулярных войск на Украину для поддержки России по договору, заключенному летом, заявили в Минобороны Южной Кореи. Путин называл слова об отправке добровольцев из КНДР в зону боев чушью

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, заявил южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён, выступая в парламенте, его слова приводит Yonhap.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — сказал глава оборонного ведомства.

Министр упомянул Договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Он заменил ряд предыдущих соглашений. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция», а возражать против этого могут только те, кто планирует агрессию против России или Северной Кореи. МИД назвал соглашение «своего рода предупреждением» для стран, которые могут рассматривать решение проблем на Корейском полуострове военным путем.

Новое соглашение вызвало критику со стороны Южной Кореи и Запада. В Сеуле заявили, что при поставках Россией высокоточного оружия КНДР у Южной Кореи не будет ограничений по оказанию военной помощи Украине. На данный момент Сеул ограничивается поставками гуманитарной помощи и военного оборудования (нелетального).

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко отметил, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих стран. Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но назвал «большой ошибкой» возможные поставки летального оружия на Украину.

Дискуссии о возможной отправке северокорейских добровольцев на Украину начались еще до заключения этого договора. Путин назвал подобные сообщения чушью. В июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщение южнокорейского телеканала Chosun об отправке Северной Кореей в Донецк «строительно-инженерных бригад», сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Американские власти обвиняют КНДР в поставках России оружия, которое она применяет на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский также обвинял Пхеньян в поддержке России в конфликте. Российская и северокорейская стороны эту информацию опровергают.