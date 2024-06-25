МИД назвал «предупреждением» договор между Россией и Северной Кореей

Новый договор между Россией и КНДР не направлен против Южной Кореи или других стран, он является «своего рода предупреждением» для тех, кто планирует решение проблем в регионе военным путем, заявили в российском МИДе

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей является «своего рода предупреждением» для стран, которые могут рассматривать решение проблем на Корейском полуострове военным путем, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

Как отметил дипломат, Россия не раз подчеркивала, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих стран, договор «не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». По словам Руденко, главным источником напряженности в регионе является политика США, «которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие». Он считает, что главной целью такой политики является сдерживание Китая и России.

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», — добавил Руденко.

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Москвой и Пхеньяном был подписан в ходе визита российского президента Владимира Путина в КНДР впервые с 2000 года. Он заменил ряд предыдущих соглашений. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция», а возражать против этого могут только те, кто планирует агрессию против России или Северной Кореи.

Новое соглашение вызвало критику со стороны Южной Кореи и Запада. В Сеуле заявили, что при поставках Россией высокоточного оружия КНДР у Южной Кореи не будет ограничений по оказанию военной помощи Украине. На данный момент Сеул ограничивается поставками гуманитарной помощи и военного оборудования (нелетального).

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но назвал «большой ошибкой» возможные поставки летального оружия на Украину.