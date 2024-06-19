Путин рассказал о содержании подписанного с Ким Чен Ыном договора
Подписанный Россией и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.
«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал глава государства.
Путин обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных, дальнобойных систем вооружений, истребителей F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по территории России. По его словам, «это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств».
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