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Политика ,  
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Путин рассказал о содержании подписанного с Ким Чен Ыном договора

Путин: договор с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Подписанный Россией и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных, дальнобойных систем вооружений, истребителей F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по территории России. По его словам, «это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств».

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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