Кремль: не знаем ничего о сообщениях об отправке в ДНР бригад из КНДР

Южно-корейское телевидение сообщало, что в Донецк могут направить инженерные войска для восстановительных работ. Ранее КНДР обвиняли в поставках оружия России, но обе стороны отвергали эти утверждения

Фото: Cancan Chu / Getty Images

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно об отправке Северной Кореей в Донецк строительно-инженерных бригад, передает корреспондент РБК.

Такую информацию передавало агентство Reuters со ссылкой на южно-корейский телеканал Chosun. Он приводил данные представителя правительства Южной Кореи. По его сведениям, корейцы, предположительно, могли бы заниматься восстановительными работами, зарабатывать наличные деньги для Северной Кореи.

«Нет, я не знаю, о чем идет речь. Не могу прокомментировать», — сказал Песков.

Вопрос по этой теме также задавали представителю Пентагона Патрику Райдеру с уточнением, что отправка военных планируется в следующем месяце. Райдер назвал эту информацию тем, за чем «безусловно, нужно следить». «Я думаю, что если бы я был северокорейским кадровым менеджером, я бы усомнился в своем решении отправить свои войска в качестве пушечного мяса», — добавил он.

В июне президент Владимир Путин посетил КНДР и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. В ходе поездки был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из ключевых его пунктов стала ст. 4, согласно которой в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в этой статье отражена «исключительно оборонительная позиция». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — считает министр.

На этом фоне Южная Корея решила пересмотреть свой отказ от поставок летального оружия Украине.

На Западе неоднократно заявляли, что Северная Корея поставляет оружие России. Однако обе стороны отвергали эту информацию. Песков говорил, что никаких доказательств тому нет.