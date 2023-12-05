В Южной Корее опровергли данные о рекордных поставках оружия на Украину

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Южная Корея не поставляет Украине оружие и боеприпасы, заявил представитель Минобороны страны Чон Ха Гю, комментируя публикацию The Washington Post (WP).

«Позиция нашего правительства совершенно не изменилась. Как мы неоднократно говорили, наши вооруженные силы поставляют гуманитарную помощь и военное оборудование», — отметил представитель ведомства (цитата по ТАСС).

В статье WP говорится, что Южная Корея с помощью «косвенных поставок» передала Украине больше снарядов калибра 155 мм, чем европейские страны.

Законодательство Южной Кореи запрещает отправлять оружие в зоны боевых действий, хотя страна обладает «огромным количеством боеприпасов, предоставленных США».

«Высокопоставленные сотрудники администрации разговаривали со своими коллегами в Сеуле, более расположенными обсуждать предложения до тех пор, пока речь шла о косвенных поставках. Поток снарядов пошел с начала года, в итоге это привело к тому, что Южная Корея поставила Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые», — уточнило издание.

По подсчетам Пентагона, около 330 тыс. 155-мм снарядов можно было бы передать по воздуху и морю в течение 41 дня, если бы удалось убедить власти Южной Кореи посылать боеприпасы напрямую, пишет WP.

Снаряды калибра 155 мм используют, в частности, гаубицы М777, которые США поставляют на Украину. Такими боеприпасами заряжают и итальянские гаубицы, используемые вооруженными силами страны.

США исчерпали уже 97% средств для помощи Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 4 декабря. По его словам, президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен призвали конгресс «действовать как можно быстрее». Миллер охарактеризовал обстановку на поле боя как «тяжелую».

Россия осуждает поддержку Украины странами Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.