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Военная операция на Украине ,  
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Южная Корея предупредила Россию о последствиях перехода «красной линии»

Сюжет
Военная операция на Украине
Если Пхеньяну предоставят высокоточное оружие, у Сеула не будет ограничений по поставкам Киеву, заявили в администрации президента Южной Кореи. Речь идет о снарядах и системах ПВО, писал Yonhap. Москва осуждает помощь Украине
Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей
Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

У Южной Кореи не останется ограничений в отношении помощи Украине, если Россия предоставит высокоточное оружие КНДР, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин в телеэфире, его слова приводит агентство Yonhap.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия, — сказал он. — Останется ли у нас какая-либо возможность, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?»

Как уточняет Yonhap, если Москва «перейдет красную линию», Сеул может предоставить Киеву летальное оружие. Среди рассматриваемых вариантов — 155-мм артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны, ранее рассказал агентству представитель администрации президента Юн Сок Ёля. Подобные поставки запрещает законодательство Южной Кореи, ранее Украине отправляли лишь нелетальное оружие.

«Если они хотят восстановить и продвинуть вперед корейско-российские отношения, я хотел бы повторить, что российской стороне следует тщательно подумать», — сказал Чжин.

Южная Корея расширит санкции против России после соглашения с КНДР
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images
Президент России Владимир Путин 19 июня посетил КНДР, где подписал договор о стратегическом партнерстве. Документ в том числе предусматривает немедленное оказание помощи друг другу, если Москва или Пхеньян подвергнутся нападению или окажутся в состоянии войны.

Реакцией Южной Кореи на этот договор стало решение о пересмотре позиции по поставкам оружия на Украину. Сеул считает, что Москва намерена передать Пхеньяну военные технологии.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но назвал «большой ошибкой» возможные поставки летального оружия на Украину. Как подчеркивали в Кремле, Россию «нельзя победить на поле боя».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Южная Корея КНДР оружие

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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