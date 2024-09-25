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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал КНДР и Иран сообщниками России в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудничество России с КНДР и Ираном президент Украины назвал «показательным выбором друзей». Москва, Пхеньян и Тегеран неоднократно заявляли об укреплении связей, но отвергали сообщения о поставках оружия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Mike Segar / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинил КНДР и Иран в поддержке России в конфликте на Украине. Трансляция его выступления шла на сайте ООН.

Зеленский заявил, что «не может быть справедливого мира без Украины», и поблагодарил страны, которые поддерживают Киев. Он обвинил Москву в агрессии и желании увеличить территорию.

«И Россия нашла для этого особенных приятелей — Северную Корею и Иран. Показательный выбор друзей», — сказал Зеленский, выступая 25 сентября с трибуны Генассамблеи.

Украинский президент упомянул эти две страны и днем ранее — в своем выступлении в Совбезе ООН, заявив, что «у России нет никакой законной причины» делать из своими «сообщниками».

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

О том, что КНДР и Иран поставляют России оружие, которое она применяет на поле боя, власти США говорят с 2022 года. В начале 2024 года Штаты заявили, что Москва начала применять полученные от Пхеньяна баллистические ракеты. «Наша информация показывает, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько таких ракет», — сказал тогда координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Передачу северокорейского оружия он назвал «значительной и тревожной эскалацией». И Москва, и Пхеньян эту информацию отвергают.

То же касается Ирана — речь идет о поставках дронов и баллистических ракет. О том, что Тегеран передает Москве беспилотники, в августе 2022 года сообщила газета The Washington Post. Россия и Иран эту информацию отвергали — российское Минобороны утверждало, что использует на Украине беспилотники «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец» и «Герань-2». Последний из них Киев назвал версией иранского боевого дрона типа Shahed. На этом фоне западные страны ввели против Тегерана санкции. Впоследствии Иран признал, что поставлял России дроны, но делал это еще до начала полномасштабных боевых действий на Украине. Вашингтон в целом обвиняет Тегеран в участии в украинском конфликте и заявляет, что будет использовать «все инструменты», чтобы противодействовать поставкам дронов.

В Кремле, комментируя заявления властей США о поставках оружия из Ирана, заявляли, что подобные рассуждения » не имеют под собой никаких оснований».

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Украина КНДР Иран Россия Владимир Зеленский
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