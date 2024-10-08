Генерал США назвал ядерный «Рубикон», который Иран не хочет переходить

Иран получает ресурсы для создания ядерной бомбы, чтобы добиться от США уступок, но Тегеран не перейдет этот «Рубикон», считает Маккензи. Иран «оказался в углу» после атаки на Израиль и «обезглавливания» «Хезболлы», добавил он

Кеннет Маккензи (Фото: Stefani Reynolds / Getty Images)

Иран «заигрывает», получая материал для потенциального создания ядерной бомбы, чтобы добиться от США уступок, но этот «Рубикон» Тегеран не перейдет, заявил бывший командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в интервью телеканалу CBS.

Телеведущая Маргарет Бреннан задалась вопросом о «риске непредвиденных последствий» в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам и том, не заставит ли это Иран рассмотреть возможность создания ядерной бомбы.

«Я всегда был убежден, что иранцы заигрывают с прорывом, получая расщепляющийся материал для создания бомбы, чтобы добиться от нас уступок», ответил ей Маккензи. «Они также знают, что если они пересекут эту черту, вы не сможете вернуться назад. Это Рубикон, который нельзя пересечь снова», — считает бывший военачальник.

Маккензи командовал CENTCOM в 2019-2022 годах. Командование отвечает за Ближний Восток и некоторые регионы Азии, в том числе некоторые постсоветские республики.

В 2015 году между США (при администрации президента Барака Обамы), Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена ядерная сделка. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Вашингтон вышел из договора в 2018 году, когда бывший тогда у власти президент Дональд Трамп счел, что Иран на самом деле не отказался от ядерной программы. После этого Соединенные Штаты восстановили свои санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня 3,67%.

Иран, по мнению генерала, «оказался в углу», поскольку его массированный удар по Израилю, нанесенный вечером 1 октября, не достиг существенного успеха, а ключевой союзник в регионе — ливанская «Хезболла», была «обезглавлена». Наступательные возможности самого Ирана существенно ограничены, полагает бывший командующий.

Израиль в конце сентября начал в Ливане военную операцию под названием «Стрелы Севера», в ходе которой были убиты лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. Иран на фоне этих событий нанес по Израилю массированный удар, армия последнего (ЦАХАЛ) пообещала «серьезный и значимый» ответ.

Axios и The Wall Street Journal писали, что целью ответного удара Израиля на массированную ракетную атаку Ирана могут стать нефтяные и ядерные объекты. Тегеран в свою очередь пригрозил ударом по НПЗ в случае ответа израильской армии.

Президент США Джо Байден отказался поддержать возможные удары Израиля по ядерным объектам Ирана. По данным Financial Times, в рамках консультаций Вашингтон и его западные союзники пытаются «ограничить масштабы» ответных мер израильской стороны и предотвратить более широкий региональный конфликт.