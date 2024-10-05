ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану

По данным израильских военных, Тегеран 1 октября запустил 201 ракету, большинство сбила ПВО. Иран обещал ответить, если Израиль решит атаковать

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к ответному удару по Ирану, сообщил журналист Армейского радио («Галей ЦАХАЛ») Дорон Кадош в X.

«Это будет серьезно и значимо, мы находимся в Центре подготовки и занимаемся этим большую часть нашего времени. Это будет иметь последствия для Ирана — и им лучше это понять», — приводит он заявление ЦАХАЛ.

Также в Армии обороны Израиля заявили, что ожидают «значительного» сотрудничества в атаке со стороны стран-партнеров в регионе.

О подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану пишет также The Times of Israel.

Вечером 1 октября Иран нанес удар по Израилю. По данным ЦАХАЛ, Тегеран запустил 201 ракету, большинство из них были сбиты израильскими системами ПВО. Иран объяснил атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при ударе Израиля по пригороду Бейрута 27 сентября.

В КСИР заявили, что целью удара была исключительно военная инфраструктура. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35. Израиль эту информацию не комментировал.

При иранской атаке, по официальной информации, погиб один человек. Израильские медики сообщали о легкораненых.

Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками». В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран «заплатит» за «большую ошибку».

На следующий день после иранской атаки Axios со ссылкой на израильских чиновников писал, что Израиль планирует ответный удар в течение ближайших дней, его целью могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты. По данным The Wall Street Journal, Тель-Авив направил Тегерану предупреждение о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам.

Financial Times сообщала, что США обсуждают с Израилем возможность израильского удара по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана. При этом американский чиновник подчеркивал, что Вашингтон не планирует участвовать в атаке. По данным FT, США и их западные союзники пытаются «ограничить масштабы» ответных мер Израиля и предотвратить более широкий региональный конфликт.

Иранский источник Al Jazeera рассказал, что Иран предупредил США, что не стремится к региональной войне, но не будет проявлять одностороннюю сдержанность. По данным телеканала, в случае атаки Израиля «неординарный» ответ Ирана может затронуть объекты израильской инфраструктуры.