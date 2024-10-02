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Политика ,  
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Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент США Джо Байден не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана, сообщает Associated Press (AP).

«Ответ — нет!» — ответил Байден на вопрос, поддержал бы он нанесение Израилем ударов по иранским ядерным объектам в качестве «возмездия» за массированный ракетный удар Ирана.

Байден поговорил с журналистами после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана. Президент США подтвердил «поддержку Соединенными Штатами Израиля и его народа», сообщила пресс-служба Белого дома.

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Иран запустил ракеты по Израилю вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по подземному штабу группировки 27 сентября.

Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты.

Атака длилась около часа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что удар провалился благодаря израильской ПВО и помощи США. Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» Ирана и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».

Иранские издания, в свою очередь, заявили о значительном ущербе, который удалось нанести ВВС Израиля. По их данным, 80% выпущенных ракет поразили цели. Тель-Авив эту информацию отверг.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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