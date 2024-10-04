США отказались поддержать подготовку израильского удара по Ирану

США и Израиль обсуждают ответ на атаку Ирана, в том числе удар по военным объектам и энергетике, пишет FT. Вашингтон не планирует участвовать в атаке. В Европе растет беспокойство по поводу эскалации конфликта в регионе

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Власти США и Израиля в последние дни провели серию консультаций, чиновники в том числе обсуждали возможность израильского удара по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана в ответ на атаку вечером 1 октября, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Американский чиновник подчеркнул, что США участвовать в ударах не планируют.

Отмечается, что Вашингтон и его западные союзники пытаются «ограничить масштабы» ответных мер израильской стороны и предотвратить более широкий региональный конфликт. Американские власти полагают, что ответ Израиля будет «достаточно взвешенным», чтобы избежать новых витков эскалации, пишет FT.

Собеседник газеты из числа американских чиновников подчеркнул, что израильские власти «хотят послать мощный сигнал Ирану, надеясь таким образом положить конец конфликту», добавив, что окончательного решения Израиль еще не принял.

В то же время среди союзников США растет беспокойство по поводу эскалации конфликта и усилий Вашингтона в обсуждении с Израилем для предотвращения этого. Европейский дипломат рассказал FT, что Израиль попросили воздержаться от атак по нефтяной или ядерной инфраструктуре Ирана, но гарантий, что Тель-Авив выполнит этот призыв, нет.

«Удручающе видеть, как мало мы влияем на эти события... Это привносит некоторый пессимизм, некоторый фатализм в наши дискуссии по этому поводу», — сказал другой высокопоставленный дипломат ЕС.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран объяснил решение ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и генерал-майора Корпус стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при ударе Израиля по пригороду Бейрута 27 сентября.

В КСИР заявили, что целью удара была исключительно военная инфраструктура. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35. Израиль эту информацию не комментировал. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в ходе атаки часть ракет была сбита, но «были и попадания».

При иранской атаке, по официальной информации, погиб один человек. Израильские медики сообщали о легкораненых.

Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками». В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран «заплатит» за «большую ошибку».

Axios со ссылкой на израильских чиновников писал, что Израиль планирует ответный удар в течение ближайших дней, его целью могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты. По данным Wall Street Journal, Тель-Авив направил Тегерану предупреждение о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам.

На этом фоне растет цена нефти. Так, утром 4 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $78 за баррель впервые с 30 августа.