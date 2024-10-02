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Операция Израиля в Ливане ,  
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Axios назвал целью ответных ударов Израиля нефть и ядерные объекты Ирана

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль в течение нескольких дней нанесет «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку Ирана, пишет портал. В случае последующего ответа Тегерана израильская сторона не исключает удары по иранским ядерным объектам
Фото: Jim Urquhart / Reuters
Фото: Jim Urquhart / Reuters

Израиль в течение нескольких дней планирует нанести «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку Ирана, целью могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты, пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Тегеран пригрозил Израилю, если тот «осмелится ответить», то в его сторону последует «сокрушительный» ответ. По словам собеседников издания, если это произойдет, все варианты ответа будут «на столе», включая удары по иранским ядерным объектам.

«Большой вопрос, как иранцы собираются ответить на атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, а это будет совсем другая игра в мяч», — отметил израильский чиновник.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Собеседники называют вероятной целью иранские нефтяные объекты, но, по словам некоторых из них, Израиль рассматривает удары и по системе ПВО Ирана, а также тайные операции, подобные той, в результате которой в июле в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Он был убит при ударе по его резиденции.

Как писала The Wall Street Journal, Тель-Авив предупредил Тегеран, что ядерные или нефтяные объекты станут прямой целью ответных ударов. Иран весной пригрозил, если Израиль будет бить по ядерным объектам, республике придется создать ядерное оружие.

Накануне вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли во время авиаударов Израиля по Ливану 27 сентября. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи назвал ответную атаку реализацией права Тегерана на самооборону.

Иран запустил около 180 ракет. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заявила, что большая часть из них была сбита. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран совершил «большую ошибку», и пообещал, что тот «заплатит» за нее.

«Хезболла» в целом автономна от Ирана во внутриливанских делах, но при этом признает иранского лидера аятоллу Али Хаменеи высшей инстанцией и арбитром в разрешении серьезных политических разногласий. Насралла Хасан был не только лидером «Хезболлы», но и официальным представителем Хаменеи в Ливане.

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