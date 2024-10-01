Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю: что известно к этому часу

Иранские ракеты во второй раз за полгода атаковали Израиль. В апреле серьезной эскалации удалось не допустить. Масштаб нынешнего нападения еще до конца не ясен. Что известно к этому часу — в материале РБК

Фото: Ammar Awad / Reuters

Что известно к этому часу

О массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля ЦАХАЛ сообщил около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Jerusalem Post сообщает, что Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным Ynet, зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Jerusalem Post пишет о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион.

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.

«Хезболла» в целом автономна от Ирана во внутриливанских делах, но при этом признает иранского лидера аятоллу Али Хаменеи высшей инстанцией и арбитром в разрешении серьезных политических разногласий. Насралла был не только лидером «Хезболлы», но и официальным представителем Хаменеи в Ливане.

МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной ракетной атакой на мирное население Израиля.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари пообещал, что эта атака «будет иметь последствия». «У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно», — сказал он.

Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки и сбивать ракеты, сообщил Белый дом.

Около 20:30 мск ЦАХАЛ объявил, что жители могут покинуть бомбоубежища, так как у армии нет информации о новых ударах.

Новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке привели к резкому росту нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE, по состоянию на 20:10 мск, выросли на 5,01% и поднялись до $75,29 за баррель.

На фоне иранской ракетной атаки произошел сбой в работе мессенджера Telegram во многих странах, в том числе в России.

Что предшествовало иранскому удару

О возможности удара стало известно за несколько часов до его начала. Администрация президента США Джо Байдена передала информацию о его подготовке израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями» в случае нападения. По данным Ynet, канцелярия Биньямина Нетаньяху пыталась организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.

Удару предшествовало обострение ситуации в Ливане. 17–18 сентября в разных частях Ливана детонировали пейджеры, рации и другие устройства, принадлежавшие членам группировки «Хезболла». Погибли более 40 человек, еще около 4 тыс. получили ранения.

А 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции против «Хезболлы». Всю прошлую неделю ВВС Израиля вел интенсивные бомбардировки объектов и инфраструктуры группировки. Была уничтожена значительная часть ее запасов вооружений. Погибли несколько человек, входивших в руководство «Хезболлы», в том числе ее генсек Хасан Насралла.

По данным Минздрава Ливана, общее число погибших за неделю бомбардировок составило порядка 1 тыс. человек; сколько среди них членов «Хезболлы», не уточняется.

В ночь на 1 октября Израиль приступил к «ограниченной и точечной» наземной операции в южных районах Ливана. Ее заявленная задача — отбросить силы «Хезболлы» из приграничных районов и создать буферную зону. Тем самым власти еврейского государства рассчитывают выполнить одну из недавно заявленных военных целей — возвращение в свои дома 60 тыс. израильтян, эвакуированных из-за ведущихся с прошлого октября обстрелов ливанской группировки.

Второй удар по Израилю

Иран второй раз в истории наносит прямой удар по Израилю. В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили свыше 300 дронов и ракет по его территории. Тогда это был ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.

Союзники и партнеры Израиля сумели перехватить большую часть ракет и дронов еще до пересечения ими воздушного пространства еврейского государства. Часть снарядов достигли цели, попав по авиабазе «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля, однако повреждения были незначительными. Благодаря международным дипломатическими усилиями тогда дальнейшую эскалацию удалось предотвратить.