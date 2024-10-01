Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное
Что известно к этому часу
- О массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля ЦАХАЛ сообщил около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.
- Jerusalem Post сообщает, что Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным Ynet, зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Jerusalem Post пишет о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.
«Хезболла» в целом автономна от Ирана во внутриливанских делах, но при этом признает иранского лидера аятоллу Али Хаменеи высшей инстанцией и арбитром в разрешении серьезных политических разногласий. Насралла был не только лидером «Хезболлы», но и официальным представителем Хаменеи в Ливане.
- МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной ракетной атакой на мирное население Израиля.
- Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари пообещал, что эта атака «будет иметь последствия». «У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно», — сказал он.
- Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки и сбивать ракеты, сообщил Белый дом.
- Около 20:30 мск ЦАХАЛ объявил, что жители могут покинуть бомбоубежища, так как у армии нет информации о новых ударах.
- Новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке привели к резкому росту нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE, по состоянию на 20:10 мск, выросли на 5,01% и поднялись до $75,29 за баррель.
- На фоне иранской ракетной атаки произошел сбой в работе мессенджера Telegram во многих странах, в том числе в России.
Что предшествовало иранскому удару
О возможности удара стало известно за несколько часов до его начала. Администрация президента США Джо Байдена передала информацию о его подготовке израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями» в случае нападения. По данным Ynet, канцелярия Биньямина Нетаньяху пыталась организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.
Удару предшествовало обострение ситуации в Ливане. 17–18 сентября в разных частях Ливана детонировали пейджеры, рации и другие устройства, принадлежавшие членам группировки «Хезболла». Погибли более 40 человек, еще около 4 тыс. получили ранения.
А 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции против «Хезболлы». Всю прошлую неделю ВВС Израиля вел интенсивные бомбардировки объектов и инфраструктуры группировки. Была уничтожена значительная часть ее запасов вооружений. Погибли несколько человек, входивших в руководство «Хезболлы», в том числе ее генсек Хасан Насралла.
По данным Минздрава Ливана, общее число погибших за неделю бомбардировок составило порядка 1 тыс. человек; сколько среди них членов «Хезболлы», не уточняется.
В ночь на 1 октября Израиль приступил к «ограниченной и точечной» наземной операции в южных районах Ливана. Ее заявленная задача — отбросить силы «Хезболлы» из приграничных районов и создать буферную зону. Тем самым власти еврейского государства рассчитывают выполнить одну из недавно заявленных военных целей — возвращение в свои дома 60 тыс. израильтян, эвакуированных из-за ведущихся с прошлого октября обстрелов ливанской группировки.
Второй удар по Израилю
Иран второй раз в истории наносит прямой удар по Израилю. В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили свыше 300 дронов и ракет по его территории. Тогда это был ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.
Союзники и партнеры Израиля сумели перехватить большую часть ракет и дронов еще до пересечения ими воздушного пространства еврейского государства. Часть снарядов достигли цели, попав по авиабазе «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля, однако повреждения были незначительными. Благодаря международным дипломатическими усилиями тогда дальнейшую эскалацию удалось предотвратить.
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