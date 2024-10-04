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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛ

КСИР: Иран ударит по израильским НПЗ и электростанциям в случае атаки ЦАХАЛ
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на гибель лидера «Хезболлы» и генерала КСИР. Тегеран пригрозил ударом по израильским объектам энергетики, если ЦАХАЛ попытается ответить
Мужчины убирают осколки стекла в ресторане, который был поврежден в результате запуска Ираном баллистических ракет по Израилю,Тель-Авив, 2 октября 2024 года
Мужчины убирают осколки стекла в ресторане, который был поврежден в результате запуска Ираном баллистических ракет по Израилю,Тель-Авив, 2 октября 2024 года (Фото: Nir Elias / Reuters)

Иран нанесет удар по объектам энергетической инфраструктуры Израиля, если тот нападет на Исламскую Республику, заявил заместитель командующего силами Корпуса стажей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, передает агентство Mehr.

«Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — сказал он.

Фадави пояснил, что Израиль — небольшая страна всего с тремя крупными электростанциями и несколькими НПЗ, поэтому удар по ним может быть нанесен одновременно.

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Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана при ударе ЦАХАЛ по пригороду Бейрута 27 сентября.

В КСИР заявили, что целью атаки была исключительно военная инфраструктура. По предварительным данным, было запущено около 200 ракет. Иранские СМИ сообщили, что были уничтожены десятки истребителей F-35. Израиль эту информацию не комментировал.

2 октября Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что Израиль собрался в течение нескольких дней нанести «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку Ирана. По словам собеседников портала, целями могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон отказался принимать участие в этой атаке, опасаясь эскалации конфликта.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран Израиль НПЗ газовые месторождения ракетный удар электростанция
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