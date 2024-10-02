WSJ узнала об угрозе Израиля ударить по ядерным и нефтяным объектам Ирана

Тель-Авив предупредил Тегеран, что ядерные или нефтяные объекты станут прямой целью ответных ударов, пишет WSJ. NYT называла потенциальной целью «сердце» иранской ядерной программы в городе Нетенз

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам, пишет Wall Street Journal со ссылкой собеседников среди должностных лиц.

В этом сообщении подчеркивалось, что ответ будет дан вне зависимости от мощности иранского обстрела и наличия погибших в Израиле.

Как пишет New York Times, при апрельском обстреле Ираном территории Израиля удалось избежать мощной ответной реакции со стороны Тель-Авива и ударов по иранским ядерным объектам — ЦАХАЛ ограничились ударом по авиабазе. Теперь же, рассказали газете неназванные американские чиновники, рассматриваются более экстремальные сценарии, в том числе удар Израиля по ядерным объектам. Речь в частности идет об объектах обогащения в городе Нетенз — сердце иранской ядерной программы.

Тегеран предупреждал этой весной: если Израиль будет бить по ядерным объектам, Иран будет вынужден создать ядерное оружие. «В случае нападения сионистского режима на наши ядерные объекты наша политика сдерживания изменится», — заверил советник верховного лидера (аятоллы) Камаль Харрази.

Иран вечером 1 октября нанес по Израилю массированный ракетный удар. Тегеран объяснил, что причиной стали израильские удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» и палестинской ХАМАС, а также гибель их лидеров. Цели обстрела были выполнены, подчеркивает Тегеран.

Власти Израиля опровергают утверждения об успешности обстрела и настаивают, что большинство ракет удалось сбить, хоть и есть попадания. Такую же оценку дает американская сторона. «Основываясь на том, что мы знаем на данный момент, эту атака, по-видимому, отразили и она была неэффективной», — сказал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал действия Ирана большой ошибкой и пообещал призвать его к ответу. Он заявил, что убитые лидеры «Хезболлы» и ХАМАС не осознавали, насколько Израиль готов защищаться и мстить, а также предположил: и в Тегеране есть те, кто этого не понимает. «Они поймут», — пообещал Нетаньяху.