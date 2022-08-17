Как возобновление иранской ядерной сделки скажется на России

Соглашение по иранской ядерной программе может быть восстановлено в ближайшие недели. Оно позволит Тегерану возобновить экспорт нефти на мировой рынок, которая потенциально способна заменить российскую, допускают эксперты

Фото: Ahmad Halabisaz / Zuma / ТАСС

Как готовится реанимация сделки по иранской ядерной программе

Страны — стороны соглашения по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) могут в ближайшие недели реанимировать сделку, сообщил во вторник глава делегации РФ на переговорах по СВПД, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Иран, США, Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай заключили соглашение в 2015 году, оно предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Четыре года назад из сделки вышли США.

«Сделка может состояться уже в ходе текущей недели. Вчерашнее развитие событий показывает, что это действительно может произойти. Ну если не на этой, то на следующей, но в ближайшее время», — сказал Ульянов в эфире «Соловьев Live». По его словам, договоренность о восстановлении соглашения может быть оформлена в рамках министерской встречи «шестерки».

Накануне Тегеран передал Брюсселю ответ на подготовленный Евросоюзом проект соглашения по возвращению Ирана и США в СВПД. В ЕС подтвердили получение ответа и сообщили, что изучают его. По словам представителя Еврокомиссии Набилы Массрали, пока рано говорить о сроках рассмотрения ответа, ЕС консультируется и с другими сторонами соглашения. В частности, в Госдепартаменте США сообщили во вторник, что Брюссель передал Вашингтону ответы иранской стороны для изучения.

В начале августа в Вене прошел очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД. Координатор от Евросоюза предложил финальный вариант сделки, который сторонам необходимо подписать в случае согласия. «То, о чем можно договориться, о чем велись переговоры, теперь находится в финальном тексте. Однако за каждым техническим вопросом и каждым пунктом лежит политическое решение, которое необходимо принимать в столицах. Если эти ответы будут положительными, то мы можем подписать эту сделку», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

Издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что в ответе Ирана на предложения Брюсселя в основном говорится о нерешенных вопросах в области санкций и предоставления гарантий, связанных с экономическим сотрудничеством. Тегерану, по словам источника, необходимо быть уверенным в том, что он сможет воспользоваться экономическими выгодами от заключения сделки. Также собеседник издания сообщил, что в переданном Ираном документе не содержится требований о прекращении расследования МАГАТЭ в отношении незадекларированного ядерного материала, обнаруженного в стране в 2019 году.

Ранее газета Тhe Wall Street Journal писала, что Евросоюз предложил Ирану ряд шагов по завершению расследования. Тегеран неоднократно настаивал на его завершении. Politico же указывает, что полученный ответ от Тегерана «свидетельствует о том, что Иран хочет продолжить переговоры по некоторым аспектам проекта текста и не дает окончательного ответа, принимает он или отвергает соглашение, представленное ЕС неделю назад в Вене».

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Что представляет собой СВПД Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Исламской Республики в обмен на ограничение ее ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие. В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь, Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг. Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку. После этого в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД, однако они носили нерегулярный характер.

Как возвращение к СВПД скажется на России

Соглашение по возобновлению действия СВПД может быть достигнуто в ближайшее время — и Иран, и США готовы пойти на компромисс, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. «Я думаю, что сделка вскоре будет заключена, потому что в ней, а точнее в снятии санкций, крайне нуждается Иран. США также нуждаются в сделке, поскольку это будет большая внешнеполитическая победа [президента США Джо] Байдена накануне промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре», — сказал он РБК. Эксперт подчеркнул, что всем участникам переговоров предстоит серьезная работа. Несмотря на то что ответа Тегерана Брюсселю нет в открытом доступе, Сажин предположил, что в нем подняты вопросы механизма снятия санкций с Ирана и финансовых и экономических гарантий, которые США должны дать Исламской Республике на случай своего выхода из сделки. По информации эксперта, Иран также заявляет о своем несогласии с тем, что предложенный Брюсселем вариант соглашения — окончательный, и что он готов обсуждать обозначенные вопросы.

Сажин напомнил, что все участники соглашения настаивали на том, что СВПД должен быть принят в своем первоначальном виде, то есть в варианте 2015 года, однако тот документ предусматривал определенный период действия некоторых требований к Ирану, от 5 до 25 лет по разным пунктам соглашения. «С момента заключения соглашения прошло уже семь лет. Этот вопрос предстоит решить. В соответствии со старым СВПД многие требования к Ирану обнулились, а для выполнения других у Ирана остается всего несколько лет», — пояснил он.

За последние два-три года уровень развития ядерной инфраструктуры Ирана резко возрос и сейчас во много раз выше, чем в июле 2015 года, продолжил Сажин. «Сейчас Иран способен обогащать уран до 60%, а оружейный уровень — 90%. Также он накопил значительное количество обогащенного урана до 5%, до 20% и до 60%. В соответствии с СВПД ему можно было хранить не более 300 кг урана, обогащенного до 3,67%. Большой вопрос — как будет осуществляться реконструкция всей ядерной инфраструктуры Ирана для согласования с требованиями СВПД от 2015 года», — сказал эксперт.

Сажин считает, что обозначенные вопросы будут упомянуты в соглашении по возобновлению иранской ядерной сделки, которое должны подписать главы МИД «шестерки», и что будет создан механизм по их решению.

Эксперт отметил, что у Евросоюза есть свои интересы в возобновлении действия соглашения с Ираном. «Почему Евросоюз начал так активно заниматься вопросом быстрого восстановления СВПД и снятия санкций с Ирана? Как я понимаю, первым пунктом снятия санкций будет нефтяная отрасль Ирана, то есть он получит возможность свободно экспортировать нефть на мировой рынок. А возможности его экспорта сейчас огромны, у Тегерана скопилось большое количество нефти, отдельные танкеры даже стоят на приколе и используются в качестве нефтехранилищ. В нынешней обстановке, когда Россия тоже находится под санкциями, в том числе нефтяными, и количество российской нефти в ЕС резко уменьшается, иранская может ее заменить», — допустил он.

Большой вопрос в том, насколько устойчивым будет выведение Ирана из-под санкций, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он напомнил, что при заключении СВПД тогдашний президент США Барак Обама вывел Иран из-под санкций своим указом. Международного соглашения не было, поскольку сенат США был против самого СВПД. Именно поэтому Трамп смог легко отменить обязательства США перед Ираном. «Сейчас со стороны Тегерана возникает вопрос, насколько США готовы гарантировать устойчивость сделки. Есть паутина законов, которую президент США не может обойти в вопросе имплементации санкций. Их может отменить или модифицировать только конгресс. Не факт, что он на это пойдет», — сказал эксперт.

Тимофеев отметил, что российская дипломатия активно содействует возобновлению действия СВПД, но это несет в себе ряд рисков для Москвы. «На это рассчитывают и американцы. Если на рынок выйдет иранская нефть, то ее объем и предложение на рынке увеличится и сократится цена, что Вашингтон считает важным для сдерживания России», — заключил он.