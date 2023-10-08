ХАМАС начал войну с Израилем. Главное
Главное к 09:00 мск
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Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,8 тыс. получили ранения, сообщил Минздрав. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали 256 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила десять целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с движением банка, сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.
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Командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг погиб в боях с боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС.
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Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге страны. Также были освобождены двое заложников, удерживаемых в доме в городе Офаким.
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Армия обороны Израиля объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части сил группировки, проникших на территорию страны. Он также сообщил о начале наступления на Газу.
- Армия обороны Израиля нанесла удары с помощью истребителей по командному ракетному центру ХАМАС и командному пункту запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.
- Росавиация с 03:00 мск 08 октября ограничила ночные полеты в Израиль «до особых распоряжений».
- Президент США Джо Байден заявил о праве Израиля защищать себя.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заверил он.
- Армия Израиля объявила, что вернула под контроль большинство приграничных населенных пунктов, куда ранее проникли боевики ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (признана террористической в России).
- Армия Израиля нанесла авиаудар по дому лидера ХАМАСа Яхья аль-Синвара в Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщает Annahar.
- Тель-Авив подвергся ракетному удару после угроз ХАМАСа. Группировка пригрозила дать жесткий ответ Израилю за удар по зданиям в секторе Газа. В Тель-Авиве прогремело не менее 12 взрывов.
- По меньшей мере 200 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС и 1100 пострадали, передает Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 232 погибших и 1697 раненых в секторе Газа.
- По данным полиции, утром 7 октября на территорию Израиля разными путями проникли от 200 до 300 боевиков ХАМАС, десятки из них к вечеру все еще оставались на территории страны. Бои продолжаются в 22 районах Израиля.
- ЦАХАЛ подтвердил взятие пленных и заложников, однако их количество названо не было.
- Армия Израиля нанесла авиаудар по двум высоткам в секторе Газа, в которых расположены офисы ХАМАС, попросив перед этим местных жителей эвакуироваться. Удару также подвергся дом лидера ХАМАС Яхьи аль-Синвары в Хан-Юнисе.
- Группировка ХАМАС в ответ на авиаудары вечером запустила не менее 150 ракет по Тель-Авиву и другим израильским городам, есть пострадавшие.
- Израиль решил отключить свет сектору Газа, который сильно зависит от поставок.
- Посольство России призвало россиян, особенно находящихся на юге Израиля, следовать рекомендациям местных властей и оставаться в безопасных местах. Дипломатическое представительство также опубликовало номер горячей линии для граждан России: +972 54 962 23 41.
Что произошло
- Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы Израиля.
- Атаку ХАМАС проводит с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Этот сектор граничит с юго-западной частью Израиля.
- Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.
Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня — самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия — на Голланские высоты. Военные действия завершились 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.
Как идут боевые действия
- ХАМАС заявил, что по Израилю будет нанесен удар 5 тыс. ракет. Представитель армии страны (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что с 6:30 утра по израильской территории было выпущено 2,2 тыс. ракет.
- Воздушную тревогу объявили на юге и центре страны. Сирены звучали в ряде крупных городов, в том числе в Тель-Авиве, в Иерусалиме и Беэр-Шеве.
- Десятки боевиков также проникли в ряд приграничных районов на юге Израиля. Там идут бои. На кадрах оттуда видно, как вооруженные люди на грузовиках открывают огонь в городе Сдероте. В другом видео показано, как боевики проникают на территорию Израиля на дельтаплане. Местные жители также сообщили, что боевиков заметили на улице кибуца (сельскохозяйственной коммуны) Беэри. Представитель армии страны Даниэль Хагари заявил, что боевики проникли на территорию страны с суши, моря и воздуха. Бои идут по меньшей мере в семи местах, сказал он.
- Палестинское исламистское движение ХАМАС захватило в плен десятки граждан Израиля, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки. Речь может идти по меньшей мере о 35 людях, среди них могут быть не только военные, но и мирные жители.
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The Jerusalem Post со ссылкой на неназванный источник в израильских спецслужбах пишет, что боевики ХАМАСа в том числе проникли на базу ЦАХАЛА на юге Израиля. Связь с военными на этой базе прервалась, утверждает издание.
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Израильские военные призвали жителей приграничных районов запереться в домах, а остальных оставаться вблизи бомбоубежищ.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
- Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
- ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары, задействованы десятки истребителей.
- На границе с сектором Газа сконцентрированы четыре израильских дивизии и 31 батальон.
- Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил массовый призыв резервистов.
- На всей территории Израиля объявлен режим ЧС.
- Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем сообщила об ударе по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАСа в секторе Газа.
Международная реакция
- МИД выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении ведомства.
- Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной, а также с арабскими странами, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИДа Михаил Богданов. «Само собой, мы всегда призываем к сдержанности», — отметил он. По словам дипломата, для Москвы это обострение стало «неожиданным». «Если бы ожидали, не допустили бы этого», — отметил он. Сейчас нужно понять причины случившегося и возможные последствия, сказал дипломат.
- США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. «Я осуждаю неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС израильских гражданских лиц. Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от подобных террористических актов», — заявила поверенный в делах США в Израиле Стефани Халлетт.
- Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
- Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
- Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
- МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X (ранее — Twitter).