ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

Главное к 09:00 мск

Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки ХАМАСа, более 1,8 тыс. получили ранения, сообщил Минздрав. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали 256 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила десять целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с движением банка, сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

Командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг погиб в боях с боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС.

Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге страны. Также были освобождены двое заложников, удерживаемых в доме в городе Офаким.

Армия обороны Израиля объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части сил группировки, проникших на территорию страны. Он также сообщил о начале наступления на Газу.

Армия обороны Израиля нанесла удары с помощью истребителей по командному ракетному центру ХАМАС и командному пункту запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

Росавиация с 03:00 мск 08 октября ограничила ночные полеты в Израиль «до особых распоряжений».

Президент США Джо Байден заявил о праве Израиля защищать себя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — заверил он.

Армия Израиля объявила, что вернула под контроль большинство приграничных населенных пунктов, куда ранее проникли боевики ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (признана террористической в России).

Армия Израиля нанесла авиаудар по дому лидера ХАМАСа Яхья аль-Синвара в Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщает Annahar.

Тель-Авив подвергся ракетному удару после угроз ХАМАСа. Группировка пригрозила дать жесткий ответ Израилю за удар по зданиям в секторе Газа. В Тель-Авиве прогремело не менее 12 взрывов.

По меньшей мере 200 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС и 1100 пострадали, передает Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 232 погибших и 1697 раненых в секторе Газа.

По данным полиции, утром 7 октября на территорию Израиля разными путями проникли от 200 до 300 боевиков ХАМАС, десятки из них к вечеру все еще оставались на территории страны. Бои продолжаются в 22 районах Израиля.

ЦАХАЛ подтвердил взятие пленных и заложников, однако их количество названо не было.

Армия Израиля нанесла авиаудар по двум высоткам в секторе Газа, в которых расположены офисы ХАМАС, попросив перед этим местных жителей эвакуироваться. Удару также подвергся дом лидера ХАМАС Яхьи аль-Синвары в Хан-Юнисе.

Группировка ХАМАС в ответ на авиаудары вечером запустила не менее 150 ракет по Тель-Авиву и другим израильским городам, есть пострадавшие.

Израиль решил отключить свет сектору Газа, который сильно зависит от поставок.

Посольство России призвало россиян, особенно находящихся на юге Израиля, следовать рекомендациям местных властей и оставаться в безопасных местах. Дипломатическое представительство также опубликовало номер горячей линии для граждан России: +972 54 962 23 41.