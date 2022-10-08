Минобороны сообщило о полном обеспечении войск после ЧП на Крымском мосту

На Украине прежде говорили о необходимости «поломать» Крымский мост из-за использования для снабжения российских войск. После удара в Москве заверили, что армия снабжается непрерывно по сухопутному пути и морским транспортом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска, действующие на николаево-криворожском и запорожских направлениях, обеспечиваются всем необходимым непрерывно по сухопутному коридору «и частично морским транспортом», сообщило в телеграм-канале Министерство обороны.

Ранее утром, в 6:07 мск, на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн, а два автомобильных пролета оказались разрушены. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено, открытый огонь спустя несколько часов ликвидировали.

РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Крымские власти планируют запустить паромное сообщение. Поезда смогут продолжить движение по Крымском мосту к 20:00 мск 8 октября, рассчитывают в Минтрансе.

«По нему идет снабжение техникой, значит его надо поломать», — заявил в июле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пообещав мосту «всякие неприятности».

В госсовете Крыма обвинили в произошедшем «украинских вандалов», которые «таки сумели дотянуться окровавленным руками» до моста, но официально о причастности к взрыву в Киеве не говорили. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил произошедшее фразой «Крым. Мост. Начало». В эстонском МИДе предположили, что взрыв организовал «украинский спецназ», и поздравили Киев с произошедшим.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — считают в российском МИДе.