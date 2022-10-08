Минобороны сообщило о полном обеспечении войск после ЧП на Крымском мосту

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 15:02
Сын Цзю одержал четвертую подряд победу на профессиональном ринге Спорт, 14:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:56
РЖД сообщили об изменении маршрутов направлявшихся в Крым поездов Общество, 14:34
Минтранс назвал сроки восстановления движения поездов по Крымскому мосту Общество, 14:21
Эстония поздравила «украинский спецназ» с взрывом на Крымском мосту Политика, 14:15
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 14:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Аксенов заявил, что восстановление Крымского моста начнется сегодня Общество, 14:02
Следователи выявили владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика Политика, 13:58
СК сообщил о трех погибших на Крымском мосту Политика, 13:53
Туктамышева объяснила решение продолжать карьеру Спорт, 13:46
Минобороны сообщило о полном обеспечении войск после ЧП на Крымском мосту Политика, 13:45
Детей и пожилых Херсонской области отправят на отдых в Крым и на Кубань Политика, 13:41
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 13:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о полном обеспечении войск после ЧП на Крымском мосту

На Украине прежде говорили о необходимости «поломать» Крымский мост из-за использования для снабжения российских войск. После удара в Москве заверили, что армия снабжается непрерывно по сухопутному пути и морским транспортом
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска, действующие на николаево-криворожском и запорожских направлениях, обеспечиваются всем необходимым непрерывно по сухопутному коридору «и частично морским транспортом», сообщило в телеграм-канале Министерство обороны.

Ранее утром, в 6:07 мск, на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн, а два автомобильных пролета оказались разрушены. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено, открытый огонь спустя несколько часов ликвидировали.

РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Крымские власти планируют запустить паромное сообщение. Поезда смогут продолжить движение по Крымском мосту к 20:00 мск 8 октября, рассчитывают в Минтрансе.

«По нему идет снабжение техникой, значит его надо поломать», — заявил в июле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пообещав мосту «всякие неприятности».

В госсовете Крыма обвинили в произошедшем «украинских вандалов», которые «таки сумели дотянуться окровавленным руками» до моста, но официально о причастности к взрыву в Киеве не говорили. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил произошедшее фразой «Крым. Мост. Начало». В эстонском МИДе предположили, что взрыв организовал «украинский спецназ», и поздравили Киев с произошедшим.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — считают в российском МИДе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику
Статьи
Pro
Фото: Joerg Koch / Getty Images Что поможет выявить неэффективного сотрудника на собеседовании
Статьи
Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос
Статьи
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны войска Украина Крымский мост Военная операция на Украине
Материалы по теме
РЖД сообщили об изменении маршрутов направлявшихся в Крым поездов
Общество
Следователи выявили владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Политика
Детей и пожилых Херсонской области отправят на отдых в Крым и на Кубань
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter