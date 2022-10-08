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Крымские власти запланировали в субботу запустить паромы через пролив

Организовать паромное сообщение в Крыму возможно, суда уже готовят к запуску, заявил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко. Паромы вместимостью сто и более человек будут ходить между Крымом и Краснодарским краем
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Погода позволяет запустить паромы через Керченский пролив, заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. «В настоящее время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, и еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым. <...> Организовать движение средних судов, конечно же, возможно. Организовываются мероприятия, связанные с тестированием парома для запуска сегодня регулярного паромного сообщения», — звучит на аудиозаписи, которую разместил в «Телеграм» советник главы Крыма Олег Крючков.

Паромы вместимостью 100 и более человек будут ходить между Крымом и Краснодарским краем, уточнил министр.

Ранее «Интерфакс» передал слова Лукашенко о том, что «погода сегодня не позволяет вообще ничего».

Глава региона Сергей Аксенов опубликовал в «Телеграм» сообщение, что регион полностью обеспечен топливом и продовольствием. По его словам, запасов топлива хватит на один месяц, продовольствия — на два. «Рисков в этой части никаких нет», — сказал Аксенов. Он добавил, что кроме пассажирского паромного сообщения к концу дня могут запустить и автомобильное.

В сообщении Минтранса, поступившем в РБК, говорится, что один паром уже направился в терминал Керченской переправы для начала работы, к погрузке готовы еще три судна различных перевозчиков. «Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Весь объем перевозки пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен», — заверили в ведомстве.

Паромную переправу крымские власти решили организовать после повреждения Крымского моста в результате пожара, который произошел утром 8 октября. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. 

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Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова.

СК завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. По поручению президента организована правительственная комиссия.

Минтранс сообщил, что специалисты начали оценку повреждений Крымского моста, требуемого объема и сроков восстановления, которое можно будет начать после завершения работы оперативных служб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Крым Крымский мост паром Керченский пролив
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