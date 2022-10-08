Аксенов заявил, что восстановление Крымского моста начнется сегодня

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Восстановление Крымского моста начнется после завершения работы оперативников, это может произойти уже сегодня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

«Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и ФСБ», — сказал он.

Аксенов уточнил, что до конца дня будет работать правительственная комиссия с его участием, которая определит степень повреждения, пути и сроки восстановления.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение, суда между Крымом и Краснодарским краем начнут ходить сегодня.

СК завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье.