При обстреле в Херсонской области пять пассажиров автобуса погибли, пять пострадали

Число погибших при ударе по автобусу в Херсонской области выросло до пяти

Еще пять человек были ранены. Пациентов с осколочными ранениями госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести

При попадании ракеты в автобус с мирными жителями в Херсонской области погибли пять человек, еще пять пострадали, сообщается в телеграм-канале местного Минздрава.

Ранее экстренные службы региона сообщили ТАСС и «РИА Новости» о четырех погибших и трех пострадавших. По данным властей, по автобусу, который на тот момент находился в районе Дарьевского моста (около 20 км к северо-востоку от Херсона), был нанесен удар ракетой HIMARS.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил в разговоре с «РИА Новости», что автобус стоял в очереди на переправу через реку Ингулец. «Там колонна была из гражданских, военных там вообще не было», — заверил он.

В херсонском минздраве сообщили, что на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пациентов с осколочными ранениями госпитализировали. Степень тяжести их состояния средняя.

Херсонская область после взятия ее под контроль российскими войсками многократно подвергалась обстрелам ВСУ. Так, 25 сентября удар был нанесен по зданию гостиницы Play Hotel в Херсоне, погибли два человека. Спустя несколько дней местные власти сообщили о ракетном ударе по гостинице Raziotel Rishelyevskiy Kherson.

5 октября замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные проводят в регионе «перегруппировку». По его словам, продвижение украинских войск в регион остановлено, и вероятность того, что они прорвутся в Херсон, отсутствует.

В школах некоторых районов Херсонской области 6 октября начались двухнедельные каникулы «в связи с участившимися обстрелами».