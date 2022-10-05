В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Львовский университет присвоил Борису Джонсону звание почетного доктора Политика, 01:43
ФСБ рассекретила документы о воевавших против Гитлера словаках Политика, 01:19
Захарова назвала «гадкой» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках» Политика, 01:05
Госдолг США достиг рекордных $31 трлн Экономика, 00:55
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых территорий Политика, 00:44
«Барселона» проиграла «Интеру» и установила антирекорд в Лиге чемпионов Спорт, 00:41
Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября Технологии и медиа, 00:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Умерла обладательница трех «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн Общество, 00:35
В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS Политика, 00:30
Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР Политика, 00:18
«Ненавижу всех». Как складывались взаимоотношения Трусовой и Тутберидзе Спорт, 00:07
Экс-глава McKinsey c партнерами подсчитали потери ЕС без российского газа Бизнес, 00:06
Доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России за день Финансы, 00:06
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 04 окт, 23:59
Военная операция на Украине ,  
0 

В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS

Пентагон: у Украины есть возможность наносить удары по Крыму с помощью HIMARS
США объявили о поставке Украине новых вооружений, в том числе четырех HIMARS, на общую сумму $625 млн. В Пентагоне подчеркнули, что с помощью имеющихся у ВСУ ракет для таких РСЗО они могут атаковать «большую часть целей»

Украина может атаковать «большую часть целей на поле боя», включая Крым, с помощью имеющихся у нее снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявила на брифинге представитель Пентагона Лора Купер.

«И просто для ясности: Крым — это Украина», — подчеркнула она.

Первую партию HIMARS Украина получила в конце июня. В июле украинские власти допускали, что могут использовать эти РСЗО против российских объектов на полуострове. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если ВСУ используют американские РСЗО против российских территорий, Москва будет «действовать на поражение центров принятия решений», которые находятся «даже не на территории Киева.

Байден пообещал Зеленскому новые HIMARS
Политика
РСЗО HIMARS

В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ход военных действий сможет изменить передача Киеву 50 установок HIMARS.

4 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $625 млн. В него войдут четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы, артиллерийские снаряды и другие оружие, техника и боеприпасы.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США Пентагон РСЗО «HIMARS» Россия Крым Военная операция на Украине
Материалы по теме
В ЛНР сообщили, что ВСУ начали использовать новый тип ракет для HIMARS
Политика
Минобороны заявило об ударах по взводу HIMARS в Николаевской области
Политика
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации в Херсоне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter