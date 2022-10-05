Пентагон: у Украины есть возможность наносить удары по Крыму с помощью HIMARS

В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS

США объявили о поставке Украине новых вооружений, в том числе четырех HIMARS, на общую сумму $625 млн. В Пентагоне подчеркнули, что с помощью имеющихся у ВСУ ракет для таких РСЗО они могут атаковать «большую часть целей»

Украина может атаковать «большую часть целей на поле боя», включая Крым, с помощью имеющихся у нее снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявила на брифинге представитель Пентагона Лора Купер.

«И просто для ясности: Крым — это Украина», — подчеркнула она.

Первую партию HIMARS Украина получила в конце июня. В июле украинские власти допускали, что могут использовать эти РСЗО против российских объектов на полуострове. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если ВСУ используют американские РСЗО против российских территорий, Москва будет «действовать на поражение центров принятия решений», которые находятся «даже не на территории Киева.

В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ход военных действий сможет изменить передача Киеву 50 установок HIMARS.

4 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $625 млн. В него войдут четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы, артиллерийские снаряды и другие оружие, техника и боеприпасы.