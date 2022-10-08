Минпром Крыма убрал сообщение об ограничении продажи бакалеи

Минпром Крыма сообщил утром 8 октября, что отпуск бакалейных товаров ограничат до 3 кг в одни руки. Однако позже сообщение было удалено. В ведомстве указали, что ограничения были введены еще во время пандемии и новых не вводилось

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Крыму ограничили отпуск бакалейных товаров до 3 кг в одни руки, чтобы избежать создания искусственного ажиотажа на фоне пожара на Крымском мосту и проблем с сообщением с материковой частью России, сообщил минпром региона. «В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг», — говорится в сообщении.

Однако позже сообщение пропало из телеграмм-канала ведомства. «Информацию убрали, потому что люди начали неправильно понимать. Ограничения в магазинах были введены еще в пандемийный период, везде размещены соответствующие объявления, сейчас ограничений не вводилось», — сообщила РБК заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.

После выхода сообщения минпрома региона советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. По его словам, в ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения.

«Такие ограничения были введены еще в пандемийный период и до сих пор действуют. Никто ничего нового не вводил. Магазины сами отслеживают, чтобы не было излишнего ажиотажа», — пояснила РБК заместитель министра промышленной политики Крыма Ирина Мезавцова.

Замминистра также заверила, что проблем с продовольствием в регионе нет. «Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет», — сказала она.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в произошедшем «украинских вандалов». В результате ЧП никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело (по какой статье, пока не называлось).

Два автомобильных пролета моста частично обрушились, арка над судоходной частью не повреждена. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Пока прогнозов по срокам восстановления повреждения нет.

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили запустить паромную переправу.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сухопутный коридор из Крыма в материковую Россию налажен по территории новых регионов. Крым граничит с Херсонской областью, которая по итогам референдума в конце сентября наряду с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России.

Власти Крыма и Севастополя заверили, что проблем с продовольствием и бензином в регионах не будет. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, запаса бензина хватит на 40 суток.