В Крыму заявили, что повреждения моста не носят тяжелого характера

Повреждения Крымского моста оперативно восстановят, они не носят тяжелого характера, заявил глава парламента Крыма Константинов. В произошедшем он обвинил «украинских вандалов». НАК причиной пожара назвал подрыв грузовика

Повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены, заявил председатель госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

В произошедшем он обвинил «украинских вандалов». Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) причиной пожара назвал подрыв грузовика, из-за которого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. <...> Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена», — написал Константинов в своем телеграм-канале.

Утром 8 октября на Крымском мосту возник пожар. На Крымской железной дороге заявили, что загорелась топливная цистерна, находившаяся в хвосте грузового поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС. В НАК уточняли, что два автомобильных пролета частично обрушены, арка над судоходной частью моста не повреждена.

Власти подготовили паромную переправу. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, который прибыл на место происшествия, часть автодороги уцелела. «По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — сказал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, говорил советник главы Крыма Олег Крючков. Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования инцидента.