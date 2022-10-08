Аксенов заявил, что одна автомобильная нитка Крымского моста цела

Часть автополотна Крымского моста на первый взгляд уцелела, заявил глава региона Сергей Аксенов. Утром из-за подрыва грузовика загорелись цистерны с топливом проходящего мимо поезда. Движение по мосту приостановлено

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ЧП на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна из Краснодара в Керчь, при этом «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела».

«Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — написал глава региона в Telegram.

Аксенов призвал владельцев гостиниц и санаториев продлить на один день проживание для постояльцев. Он пообещал, что затраты на это компенсируют власти Крыма и Севастополя.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за которого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС. В НАК уточняли, что два автомобильных пролета частично обрушились, арка над судоходной частью моста не повреждена.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, повреждения не носят тяжелого характера и мост будет оперативно восстановлен.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, говорил советник главы Крыма Олег Крючков. Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования инцидента. СК возбудил в связи с произошедшим уголовное дело. Статья, по которой его завели, пока не называлась.