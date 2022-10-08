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В Крыму и Севастополе оценили запасы бензина и продуктов

Губернатор Севастополя уточнил, что дефицита не будет и запасов хватит на 40 дней. В правительстве Крыма заявили о возможности организовать поставки по земле
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В Севастополе не будет дефицита бензина и продуктов. Бензина хватит на 40 суток, «с продуктами такая же ситуация», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы», — добавил глава Севастополя.

Первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила РБК, что запасов продовольствия на полуострове достаточно. «Проблем никаких нет. Запасов продовольствия достаточно. Есть вариант сухопутной доставки», — заявила она.

Сухопутный коридор из Крыма в материковую Россию налажен по территории новых регионов, заявил в телегам-канале советник главы Крыма Олег Крючков. «Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы», — написал он.

Крым с севера граничит с Херсонской областью. Этот регион вместе с Запорожской областью, ЛНР и ДНР был присоединен к России после референдумов, прошедших в конце сентября. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров.

О возгорании железнодорожных цистерн на Крымском мосту утром 8 октября сообщили местные власти, движение перекрыли. По данным НАК, на мосту был подорван грузовой автомобиль, что привело к обрушению двух пролетов автомобильной части сооружения. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн, проходивших по соседней части. Судоходная арка моста повреждения не получила, сообщали власти.

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Президент Владимир Путин поручил создать комиссию для расследования произошедшего. Следственный комитет завел уголовное дело (статью УК ведомство не уточнило). СК вслед за НАК сообщил об обрушении двух пролетов моста. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия выехали криминалисты СК.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», — написал глава госсовета Крыма Владимир Константинов.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост Михаил Развожаев Севастополь бензин Крым
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