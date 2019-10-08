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Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям
Командующий ВМС Украины заявил, что Россия передала в Международный трибунал ООН недостоверную информацию о возврате задержанных в Керченском проливе кораблях
Фото: Алла Дмитриева / Reuters

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.

По его словам, после выдачи Россией 24 украинских моряков в рамках обмена пленными, который состоялся 7 сентября, Москва сообщила трибуналу о возвращении Украине всех задержанных моряков и кораблей. «Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», — сказал Воронченко.

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При этом адмирал заявил, что на самом деле украинские корабли возвращены не были. Командующий ВМС считает, что российские власти не хотят их передавать, поскольку суда «являются доказательством агрессии». «Ну вы представляете, если они нам отдадут катер «Бердянск» с простреленной рубкой, что будет?» — задался вопросом Воронченко.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направило запрос российским коллегам о возврате кораблей, но ответа пока не последовало.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РБК сказала, что все заявления на счет возврата кораблей российские власти делали раньше. Она отметила, что МИД передавал ноту о том, что Украина может забрать свои корабли под письменные гарантии сохранности. Российский МИД направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с перечислением возможностей для освобождения задержанных моряков и кораблей 25 июня. Комментируя реакцию Киева на ноту, в ведомстве заявили, что украинские власти на самом деле не интересуются судьбой моряков, а только спекулируют на этой теме.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничного управления ФСБ по республике Крым.

Российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — в конце ноября 2018 года. Как утверждает Москва, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по украинцам был открыт огонь, три украинских моряка получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля были задержаны и отбуксированы в порт Керчи. Моряки были арестованы, их поместили в московское СИЗО.

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25 мая Международный суд по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также корабли. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, после вынесения приговора у России появилась возможность «разблокировать» переговоры с Киевом. Однако в МИД России пообещали отстаивать свою позицию в сложившейся ситуации.

7 сентября 24 задержанных моряка были переданы Украине в рамках обмена удерживаемыми российской и украинской сторонами лицами. При этом о передаче «Бердянска», «Никополи» и «Яны Капу» до настоящего времени никакой информации не поступало.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Керченский пролив, корабли
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