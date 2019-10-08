Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям

Командующий ВМС Украины заявил, что Россия передала в Международный трибунал ООН недостоверную информацию о возврате задержанных в Керченском проливе кораблях

Фото: Алла Дмитриева / Reuters

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.

По его словам, после выдачи Россией 24 украинских моряков в рамках обмена пленными, который состоялся 7 сентября, Москва сообщила трибуналу о возвращении Украине всех задержанных моряков и кораблей. «Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», — сказал Воронченко.

При этом адмирал заявил, что на самом деле украинские корабли возвращены не были. Командующий ВМС считает, что российские власти не хотят их передавать, поскольку суда «являются доказательством агрессии». «Ну вы представляете, если они нам отдадут катер «Бердянск» с простреленной рубкой, что будет?» — задался вопросом Воронченко.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направило запрос российским коллегам о возврате кораблей, но ответа пока не последовало.