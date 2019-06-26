Киев ответил на предложение Москвы по морякам фразой «так не будет»

Украинские власти раскрыли предложения России о законном способе освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. В них Москва, по информации Павла Климкина, призывает Киев действовать в рамках российского законодательства

Павел Климкин (Фото: Nicolas Landemard / Le Pictorium Agency / Zuma / ТАСС)

В Киеве получили ноту Москвы, в которой перечислены все возможности для освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства. Однако рассматривать их и следовать им украинские власти не собираются. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он рассказал, что в указанном документе представители российского внешнеполитического ведомства «отчитались» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, «точнее, о своем нежелании это решение выполнять».

От Киева Москва, по данным министра, также потребовала, чтобы Украина признала «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Также от украинских властей в ноте представители российского МИД «потребовали действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России», заявил Климкин. «Так не будет», — заверил он, напомнив, что, по мнению Киева, «Россия должна немедленно и беспрекословно выполнить решение Международного трибунала, а именно освободить 24 украинских моряка и три корабля».

О том, что МИД России направил Киеву и Международному трибуналу по морскому праву ноту с перечислением возможностей для освобождения украинских моряков, стало известно ранее 26 июня. В ноте, как указывал МИД, говорилось, что Украина не использует «имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации возможности» для освобождения моряков. Это дело суд рассматривает с ноября прошлого года. В мае он постановил, что Россия должна вернуть Киеву украинских моряков и три судна, задержанных в Керченском проливе. Однако этого до сих пор не произошло. Российская сторона настаивает на том, что трибунал не вправе рассматривать споры, связанные с «военной деятельностью».