Зеленский подарил часы освобожденным Россией украинским морякам

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими моряками, вернувшимися на родину в рамках обмена заключенными с Россией и подарил им часы. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский поздравил военных с возвращением на Украину и отметил, что операция по возврату украинских заключенных из России была сверхсложной. «Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — отметил глава государства.

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Прибывших на Украину прямо у трапа самолета встречал президент страны Владимир Зеленский. Среди тех, кого Москва передала Киеву, были 24 моряка, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы, а также режиссер Олег Сенцов.