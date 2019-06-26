Россия указала Киеву на законные способы для освобождения моряков

Россия направила ноты с перечислением возможностей для освобождения задержанных моряков Киеву и Международному трибуналу. Однако реакция украинских властей показывает, что судьба моряков их не волнует, заявил МИД

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украина на самом деле не интересуется судьбой задержанных Россией в Керченском проливе моряков, а только спекулирует на этой теме. Такое заявление сделал МИД России.

В документе говорится, что Москва направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с перечислением возможностей для освобождения моряков, которые есть у Киева в рамках российского законодательства.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать», — говорится в документе.

Международный трибунал по морскому праву был создан в 1996 году для разрешения споров, связанных с положениями Конвенции ООН по морскому праву. Этот документ содержит правила деятельности в океанах и морях, включая судоходство. В составе трибунала — 21 судья, сейчас среди них есть представители и России (Роман Колодкин), и Украины (Мркиян Кулик).

Украина направила иск в трибунал в ноябре 2018 года. В конце мая трибунал постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. Представители России на заседания суда не ходили: Москва настаивает, что трибунал не вправе рассматривать споры, связанные с «военной деятельностью». Об этом же говорит и МИД в своем новом сообщении.