Россия указала Киеву на законные способы для освобождения моряков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,99 +0,15 EUR Бирж. 71,64 +0,21 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,68 62,53 EUR Нал. 72,32 71,02 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1377 +0,0006 BTC/USD Бирж. 13 398,00 +1 668,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 596,08 +0,18% Nasdaq 7 916,50 +0,40%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,63%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,67%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,21%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,63%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,67%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,21%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Трамп понадеялся на «хороший разговор» с Путиным Политика, 21:19 «Спартак» стартовал с поражения на Кубке Матч Премьер Спорт, 21:08 Евкуров объяснил Путину решение уйти в отставку Политика, 20:50 Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Общество, 20:43 СМИ узнали о переходе футболиста сборной Колумбии в «Зенит» Спорт, 20:41 Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Англии Спорт, 20:39 Путин назначил нового главу Ингушетии Политика, 20:33 Посольство прояснило судьбу замеченного Reuters транспортника в Венесуэле Политика, 20:29 Бизнес попросил Медведева отложить повышение тарифов «Платона» Бизнес, 20:29 Украина обнародовала запрет на импорт автомобилей и спичек из России Экономика, 20:25 Кисляк заявил о планах России выплатить долг Совету Европы Политика, 20:22 Власти Израиля предупредили пилотов о сбоях в работе GPS Общество, 20:15 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 20:13 Россия указала Киеву на законные способы для освобождения моряков Политика, 20:10
Конфликт в Азовском море ,  
0 
Россия указала Киеву на законные способы для освобождения моряков
Россия направила ноты с перечислением возможностей для освобождения задержанных моряков Киеву и Международному трибуналу. Однако реакция украинских властей показывает, что судьба моряков их не волнует, заявил МИД
Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Украина на самом деле не интересуется судьбой задержанных Россией в Керченском проливе моряков, а только спекулирует на этой теме. Такое заявление сделал МИД России.

В документе говорится, что Москва направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с перечислением возможностей для освобождения моряков, которые есть у Киева в рамках российского законодательства.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать», — говорится в документе.

Международный трибунал по морскому праву был создан в 1996 году для разрешения споров, связанных с положениями Конвенции ООН по морскому праву. Этот документ содержит правила деятельности в океанах и морях, включая судоходство. В составе трибунала — 21 судья, сейчас среди них есть представители и России (Роман Колодкин), и Украины (Мркиян Кулик).

Украина направила иск в трибунал в ноябре 2018 года. В конце мая трибунал постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. Представители России на заседания суда не ходили: Москва настаивает, что трибунал не вправе рассматривать споры, связанные с «военной деятельностью». Об этом же говорит и МИД в своем новом сообщении.

Украина же настаивает, что задержание моряков носит не военный, а «правоохранительный» характер, а потому вопрос может рассматриваться трибуналом. Международный трибунал встал на сторону Киева в этом вопросе.

Автор: Наталья Демченко
Теги: МИД России, трибунал, Украина, моряки, Керченский пролив
Материалы по теме
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Общество
МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter