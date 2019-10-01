В офисе Зеленского изъяли документы о походе кораблей в Керченский пролив

В офисе Зеленского изъяли документы о походе кораблей в Керченский пролив

В Госбюро расследований назвали чувствительным расследование дела об отправке украинских кораблей в Керченский пролив, где они были задержаны российскими пограничниками, и пообещали ответить на интересующие общество вопросы

Фото: Павел Ребров / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках расследования дела о попытке прохода украинских боевых кораблей через Керченский пролив и их задержании российскими пограничниками провело изъятие документов в различных государственных органах, в том числе офисе президента страны. Об этом рассказал в интервью ТСН.ua руководитель ГБР Роман Труба.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы», — сказал Труба.

Глава ГБР назвал производство по делу об инциденте в Керченском проливе чувствительным, так как в ходе него расследуются «решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы» на Украине и за ее пределами.

«Сейчас в этом производстве назначена экспертиза, и по результатам этой экспертизы мы сможем дать ответы на многие вопросы, которые интересуют общество», — пообещал Труба.

27 сентября бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился на допрос по делу о задержании моряков в Керченском проливе, на который был вызван в качестве свидетеля.