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В офисе Зеленского изъяли документы о походе кораблей в Керченский пролив
В Госбюро расследований назвали чувствительным расследование дела об отправке украинских кораблей в Керченский пролив, где они были задержаны российскими пограничниками, и пообещали ответить на интересующие общество вопросы
Фото: Павел Ребров / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках расследования дела о попытке прохода украинских боевых кораблей через Керченский пролив и их задержании российскими пограничниками провело изъятие документов в различных государственных органах, в том числе офисе президента страны. Об этом рассказал в интервью ТСН.ua руководитель ГБР Роман Труба.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы», — сказал Труба.

Глава ГБР назвал производство по делу об инциденте в Керченском проливе чувствительным, так как в ходе него расследуются «решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы» на Украине и за ее пределами.

«Сейчас в этом производстве назначена экспертиза, и по результатам этой экспертизы мы сможем дать ответы на многие вопросы, которые интересуют общество», — пообещал Труба.

27 сентября бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился на допрос по делу о задержании моряков в Керченском проливе, на который был вызван в качестве свидетеля.

«Уголовный процессуальный кодекс четко определил, что если свидетель не является на допросы, то следователь имеет право применить привод. Но, к сожалению, такой привод не можем применить к народному депутату. На этом этапе мы можем направлять только письма с повестками для выполнения в аппарат Верховной рады», — сказал Труба.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу», направлявшиеся из Черного моря в Азовское, — попытались пройти через Керченский пролив. По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения, так что российские пограничники были вынуждены с применением огня их задержать.

Занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назвал случившееся войной. «Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко.

Все украинские моряки с задержанных кораблей были арестованы и до сентября 2019 года оставались в российском СИЗО «Лефортово». 7 сентября 24 моряка были переданы Украине в рамках обмена удерживаемыми двумя сторонами лицами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Керченский пролив
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