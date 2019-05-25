В МИД России заявили о намерении отстаивать позицию по конфликту в Керчи

В МИД России заявили о намерении отстаивать позицию по конфликту в Керчи

Министерство иностранных дел России намерено отстаивать свою позицию по ситуации с задержанными украинскими моряками. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что избежать разбирательства по ситуации с украинскими военными кораблями и моряками можно было при соблюдении требований законодательства России. В МИДе призвали Украину действовать «именно так впредь».

В дипведомстве также исключили возможность использовать в этой ситуации процедуры разрешения споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву.