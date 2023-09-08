Эстония решила первой в ЕС узаконить конфискацию российских активов

Страна в скором времени намерена принять соответствующий законопроект. Он коснется активов российских компаний на €35 млн. Кремль предупреждал, что на подобные действия Россия ответит судебными разбирательствами

Маргус Цахкна (Фото: Kira Hofmann / Global Look Press)

Эстония в ближайшее время намерена принять законопроект, который позволит конфисковывать российские активы, она будет в этом плане пионером в ЕС, сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна, передает Bloomberg.

«Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству», — сказал он. По его словам, работу над инициативой осложняли «жесткие гарантии частной собственности в Эстонии».

Сначала законопроект должно одобрить правительство Эстонии, затем он пойдет на рассмотрение в парламент страны. Работу над документом Таллин начал зимой.

Мера может коснуться активов российских предприятий в республике на сумму €35 млн. Их отчуждение будет происходить на основе данных международного реестра нанесенного Украине ущерба. Совет Европы (туда входят не только государства ЕС) решил создать такой реестр в мае этого года, но идею поддержали не все страны-члены, среди противников оказались Турция, Армения, Венгрия и др. В нем предлагалось собирать информацию об ущербе, убытках и вреде, причиненных на территории Украины после 24 февраля 2022 года. Создание реестра — это первый шаг в разработке механизма компенсаций для Киева.

ЕС уже давно пытается определиться, как поступить с замороженными российскими активами: по данным европейских властей, речь идет о €207 млрд, включая активы Центробанка России. В общей сложности в мире заблокированы активы страны на $280 млрд (примерно €261 млрд по курсу на момент публикации), сообщал американский Минфин (российский Минфин оценивал общий объем только замороженных на Западе золотовалютных резервов в $300 млрд).

Среди предлагавшихся действий с активами России в ЕС были, к примеру:

введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов Банка России на €200 млрд, который шел бы в бюджет стран ЕС, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники;

реинвестирование замороженных активов ЦБ с годовой доходностью 2,6%, такую цифру называло Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Решения о конфискации замороженных российских активов уже принимались в США. Так, Вашингтон решил передать Киеву $5,4 млн, которые были конфискованы у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Кремль называл незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются «юридическим нонсенсом».