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Как будет работать реестр нанесенного Украине ущерба

Совет Европы заявил о создании первой части механизма компенсации ущерба от военных действий
Азербайджан, Армения и Турция не поддержали создание реестра нанесенного Украине ущерба
Совет Европы решил создать специальный реестр, который будет документировать нанесенный Украине во время военных действий ущерб. Союзники России решение не поддержали. Как будет работать реестр — в материале РБК
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Какие страны поддержали создание реестра

В Рейкьявике 17 мая завершился четвертый саммит Совета Европы. Одним из главных результатов стало решение создать реестр ущерба, нанесенного Украине в результате продолжающихся с прошлого года военных действий. Его полное название — «Реестр ущерба, вызванного агрессией Российской Федерации в отношении Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine). Россия такие формулировки в отношении проводимой ею специальной военной операции отрицает.

Россия в прошлом году перестала быть членом этой организации, теперь в нее входит 46 стран. Как сообщает пресс-служба Совета Европы (СЕ), решение о создании реестра поддержали 38 стран — членов СЕ, а также имеющие статус наблюдателей Канада, США и Япония; Андорра, Болгария и Швейцария выразили намерение присоединиться к реестру в будущем. Среди названных Советом Европы поддержавших это решение государств нет Азербайджана, Армении, Венгрии, Турции, Боснии и Герцеговины.

«Мы понимаем, что некоторые решения, например создание реестра ущерба, необходимо реализовать. Мы будем работать со всеми нашими друзьями и партнерами в совете и за его пределами, с нашими украинскими друзьями, чтобы быть уверенными в том, что этого инструмента достаточно», — сказал министр иностранных дел председательствующей в Совете Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции по итогам саммита. Комментируя факт, что не все страны поддержали идею создания реестра, Ринкевич сказал, что для национальных и международных демократических организаций нормально иметь разные мнения, и выразил мнение, что сейчас настало время, когда комитету министров Совета Европы стоит обсудить те страны, которые пока не уверены в том, что присоединятся к реестру. «Генеральный секретарь СЕ заявила, что число сторонников реестра ущерба, пока мы говорим здесь, растет с каждой минутой. Последней страной, которая сообщила, что поддерживает его и присоединится к нему, стала Мексика. Так что есть широкая поддержка, и не только в Европе. И мы будем работать, чтобы расширить эту поддержку», — подытожил Ринкевич.

Как будет работать реестр

Положение о реестре закреплено в специальной резолюции. Согласно этому документу, реестр нужен для регистрации в документальной форме доказательств и информации о претензиях об ущербе, убытках или вреде, причиненном 24 февраля 2022 года или после этой даты на территории Украины в пределах ее международно признанных границ всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также украинскому государству, включая его областные и местные органы власти.

Задачи реестра — получить и обработать требования о возмещении ущерба, в том числе классифицировать и систематизировать такие претензии. Отдельно оговорено, что реестр не будет иметь каких-либо судебных функций в отношении полученных претензий, включая определение ответственности и распределение каких-либо выплат или компенсаций. Информация будет собрана на цифровой платформе.

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Реестр будет учрежден в качестве юридического лица в соответствии с национальным законодательством Нидерландов и Украины. Головной офис будет располагаться в Гааге, вспомогательный — на территории Украины.

Участником реестра может стать любой член Совета Европы. Не реже раза в год будет проводиться конференция участников, цель которой — нести общую ответственность за реестр и рекомендовать меры по достижению его целей. Решения на конференции будут приниматься большинством в две трети голосов.

Ежедневную работу реестра будет курировать исполнительный директор, кандидатура которого будет предложена правительством Украины и утверждена генеральным секретарем Совета Европы.

В резолюции и на саммите указывалось, что работа реестра призвана стать первым компонентом международного компенсационного механизма, который будет создан отдельным международным договором в сотрудничестве с Украиной. Точная форма возмещения пока не определена, но, как указано в резолюции, в его рамках могут быть созданы комиссия по рассмотрению претензий и компенсационный фонд, уполномоченные рассматривать и выносить решения по претензиям и/или выплачивать компенсацию за ущерб, убытки или вред, причиненные действиями России в отношении Украины.

Какие механизмы компенсации обсуждаются

Генеральная Ассамблея ООН в ноябре прошлого года также приняла резолюцию, рекомендовавшую создать международный реестр ущерба, причиненного «международно-противоправными действиями» России на Украине.

Правительства стран, поддерживающих Украину, также обсуждают аналогичные механизмы. В феврале генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных, как утверждается, у российского бизнесмена Константина Малофеева. Прошлой весной Минюст США сформировал межведомственную целевую группу KleptoCapture, цель которой — обеспечить соблюдение санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами».

Агентство Bloomberg в начале года со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе нашли законные основания для направления части замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины. Речь якобы шла о сумме не менее €33,8 млрд.

17 мая представитель Министерства экономики Германии Беате Барон сообщила, что правительство ФРГ по состоянию на апрель заморозило €5,23 млрд российских активов и рассматривает возможные механизмы их использования для будущих компенсаций Украине.

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