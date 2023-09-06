Сообщение о них стало еще одним раздражителем в отношениях между Москвой и Ереваном

Зачем Николу Пашиняну понадобились совместные маневры с США Сообщение о них стало еще одним раздражителем в отношениях между Москвой и Ереваном

Армения объявила, что в середине сентября проведет совместные с США учения. На фоне продолжающегося охлаждения в отношениях с Россией эта новость в Москве была воспринята как провокационная

Фото: mil.am

Что известно об учениях Армении и США

Министерство обороны Армении сообщило 6 сентября, что в республике с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар» пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Они состоятся в рамках подготовки армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях.

Учения, в которых будут задействованы миротворческая бригада и учебный центр, предполагают отработку операций по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач, их цель — слаживание подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянских частей к соответствию «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира», говорится в сообщении военного ведомства. Армянское Минобороны также отметило, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах.

Что связывает Армению и НАТО Отношения страны с НАТО начались в 1992 году, когда Армения присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму в 1997 году пришел Совет евроатлантического партнерства, который объединяет всех союзников и страны-партнеры в Евро-Атлантическом регионе, сообщается в материалах НАТО. С 1994 года Армения участвует в программе «Партнерство ради мира». Военные республики принимали участие в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане, активно участвовали в операции под руководством НАТО в Косово. По данным армянского Минобороны, участие в косовской миссии началось в 2004 году, когда 34 армянских миротворца отправились для выполнения миссии в составе греческого подразделения․ С тех пор каждый год около 70 армянских миротворцев несут службу в Косово․ В 2021-м и 2022 году армянские миротворческие подразделения принимали участие в учениях в Германии в Учебном центре пехоты США, целью которых была их подготовка для миссии в Косово.

Армения в 2023 году отказалась от совместных учений по линии Организации Договора коллективной безопасности — ОДКБ (в организацию также входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Согласно данным с сайта Минобороны республики, последний раз военнослужащие страны принимали участие в совместным с российскими силами учениях в прошлом году — это «Восток-2022», которые прошли на одном из полигонов Дальневосточного федерального округа России.

Комментируя тему армянско-американских учений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что они «вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации» и что в России эту информацию будут «глубоко анализировать». Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, в своем телеграм-канале назвал решение Еревана очередной антироссийской провокацией.

В армянском экспертном сообществе новости об учениях и реакцию на них считают «информационной бурей в стакане воды». «Речь идет о том, чтобы повысить совместимость подразделений из разных стран, которые участвуют в миротворческих миссиях, — пояснил РБК директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. — Ничего нового в них нет: небольшие группы армянских военных участвовали в таких миссиях в Ираке, Афганистане, в Сирии они работают вместе с российскими военнослужащими». По мнению эксперта, никакого отношения к военному взаимодействию с Россией эти учения не имеют.

Что обостряет отношения Москвы и Еревана

Однако есть и другие признаки, что отношения Москвы и Еревана продолжают ухудшаться. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, вышедшем 3 сентября, заявил: по словам российских властей, западные страны подталкивают Ереван к тому, чтобы он вытеснял Россию из региона Южного Кавказа, но, по мнению премьера, «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».

Развивая эту тему, Пашинян, в частности, задался вопросом, почему Россия не контролирует Лачинский коридор, сейчас фактически блокированный азербайджанскими силами, — единственную дорогу, которая связывает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией и на которой размещены российские миротворцы. «Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал премьер итальянскому изданию. Москва не раз отмечала, что у российских миротворцев нет возможности влиять на действия азербайджанской стороны.

Еще одна претензия Еревана — отсутствие реакции со стороны Москвы на удары, которые Азербайджан наносил по территории Армении. Крупнейший произошел в сентябре 2022 года. Тогда Ереван потребовал, чтобы Россия и его союзники по ОДКБ осудили действия Азербайджана, но этого не произошло. Поэтому Армения, в частности, решила отменить у себя учения организации, которые были запланированы на 2023 год.

В интервью La Repubblica Пашинян заявил, что при выстраивании своей безопасности Еревану не стоило рассчитывать только на Москву. «Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — пояснил премьер.

В Москве с заявлениями Пашиняна не согласились: как сказал Дмитрий Песков, Россия — «абсолютно неотъемлемая составная часть» Южного Кавказа. «Из Армении уходить Россия не может», — подчеркнул он и заверил, что Москва продолжит быть гарантом стабильности в регионе. Песков отметил, что после завершения второй карабахской войны «произошли и новые события, которые слегка поменяли обстановку», но это не значит, что «Россия как-то собирается сворачивать свою деятельность». Он также сказал, что в Москве глубоко уважают Пашиняна, ценят его «весьма конструктивные отношения» с Владимиром Путиным и надеются, что они и дальше «будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран».

Пашинян довольно регулярно критически высказывается на тему российско-армянских отношений в сфере безопасности, обращает внимание Александр Искандарян. «Там, конечно, есть проблемы, — признает эксперт. — Для Армении вопрос безопасности сейчас ключевой. Ее беспокоит то, что происходит на ее границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе. Армения — член ОДКБ, и Россия брала на себя обязательства обеспечить беспрепятственное движение по [Лачинскому] коридору». Время от времени эти проблемы выплескиваются в публичное пространство, но в этом ничего нового нет, отметил эксперт.

Тем не менее 4 сентября «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что в Москве заявлениями Пашиняна были недовольны. По словам собеседника агентства, в сложившейся ситуации «Еревану не следовало бы становиться орудием Запада». На это в эфире Общественного телевидения Армении ответил вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян: он заявил, что Ереван не предпринимает шагов для вытеснения России из Южного Кавказа.

Чего добивается Пашинян

Еще один фактор, который осложняет ситуацию, — позиция Армении насчет Римского статута Международного уголовного суда (МУС), выдавшего в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина в связи с вывозом украинских детей в Россию. Конституционный суд Армении постановил, что признание юрисдикции МУС Ереваном не противоречит Конституции республики; в июне власти страны сообщили, что законопроект о ратификации статута будет передан в парламент.

В Москве эти действия сочли неприемлемым: как сообщило в марте агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД России, армянскую сторону предупредили «о крайне негативных» последствиях такого шага. Однако 1 сентября стало известно, что правительство Армении направило текст Римского статута в парламент для ратификации. Как заявила 5 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова, Москва запросила у Еревана разъяснения на этот счет. «Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — сказала она.

Тема статута опять же совершенно не нова, отметил Искандарян, и он считает, что этот процесс к России отношения не имеет — речь идет о взаимодействии Армении с международными организациями. «То, что Россия довольно нервно реагирует на любые форматы взаимодействия постсоветских стран с внешними акторами, — это следствие того конфликта, который есть у России с Западом. И на этом фоне все, что происходит на постсоветском пространстве, порой воспринимается с ревностью и непониманием, — отметил эксперт. — То, что для Армении является экзистенциальным вопросом, для России может быть частью гораздо более широкой мозаики ее отношений с Турцией и Азербайджаном, а это, в свою очередь, может вызывать определенные вопросы у Еревана».

По оценке политолога Аркадия Дубнова, Пашинян сознательно идет на обострение отношений с Москвой, используя разные сигналы — заявления в СМИ, действия по ратификации статута МУС, учения с США, а также недавний отзыв постоянного представителя Армении при ОДКБ. Цель всего этого — «довести российское руководство до красного каления, чтобы обнаружить пределы возможностей Москвы по реальному разрешению клубка противоречий» в Нагорном Карабахе.

«Вопрос здесь состоит еще и в том, насколько Азербайджан готов гарантировать права этнических армян, остающихся в Карабахе, или же он сделает ставку на их вытеснение, что извне кажется очевидным. Пашинян пытается выяснить у Москвы, готова ли она помочь армянам Карабаха сохранить свои права, или она идет, что называется, на поводу у Баку. И этот вызов брошен по всем направлениям, — поясняет в беседе с РБК эксперт. — Он доводит ситуацию до точки бифуркации, за которой должны последовать очень решительные действия Москвы: либо она дает понять, что Пашинян ей неугоден и пора его сносить, либо она делает какие-то шаги в сторону решения проблемы Нагорного Карабаха в пользу Армении».