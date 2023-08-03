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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян потребовал от России разъяснений по ситуации в Лачинском коридоре

Пашинян: российские миротворцы должны разъяснить ситуацию с гумконвоем в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы российские миротворцы объяснили ситуацию с гуманитарным конвоем в Нагорном Карабахе, который отправила Армения.

«Необходимы разъяснения со стороны российских миротворцев о том, почему они не обеспечивают въезд гуманитарной помощи Армении в Карабах, если Азербайджан утверждает, что не заблокировал въезд в Лачинский коридор», — сказал он на заседании правительства (цитата по Armenia Today).

27 июля замглавы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что страна направила 400 т гуманитарной помощи в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, но сам конвой не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.

1 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что Лачинский коридор не заблокирован.

С декабря прошлого года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, был блокирован азербайджанской стороной. Ереван после этого предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в Карабахе. Баку заявлял, что дорогу перекрыли экоактивисты. В апреле они сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокирован.

Там также появился азербайджанский КПП, что Армения сочла «грубым нарушением» договоренностей Москвы, Еревана и Баку, заключенных после окончания конфликта в 2020-м. Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре.

Вторая карабахская война произошла между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года. Конфликт длился 44 дня, в ходе которых Азербайджан вернул под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут.

В оставшиеся под контролем армянских сил районы Нагорного Карабаха решением от 9 ноября 2020 года были введены российские миротворцы. По российским данным, в войне погибли около 5 тыс. человек.

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян
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