Пашинян потребовал от России разъяснений по ситуации в Лачинском коридоре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы российские миротворцы объяснили ситуацию с гуманитарным конвоем в Нагорном Карабахе, который отправила Армения.
«Необходимы разъяснения со стороны российских миротворцев о том, почему они не обеспечивают въезд гуманитарной помощи Армении в Карабах, если Азербайджан утверждает, что не заблокировал въезд в Лачинский коридор», — сказал он на заседании правительства (цитата по Armenia Today).
27 июля замглавы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что страна направила 400 т гуманитарной помощи в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, но сам конвой не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.
1 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что Лачинский коридор не заблокирован.
С декабря прошлого года Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, был блокирован азербайджанской стороной. Ереван после этого предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в Карабахе. Баку заявлял, что дорогу перекрыли экоактивисты. В апреле они сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокирован.
Там также появился азербайджанский КПП, что Армения сочла «грубым нарушением» договоренностей Москвы, Еревана и Баку, заключенных после окончания конфликта в 2020-м. Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре.
Вторая карабахская война произошла между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года. Конфликт длился 44 дня, в ходе которых Азербайджан вернул под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут.
В оставшиеся под контролем армянских сил районы Нагорного Карабаха решением от 9 ноября 2020 года были введены российские миротворцы. По российским данным, в войне погибли около 5 тыс. человек.