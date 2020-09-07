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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Исчезновение члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой является попыткой властей Белоруссии сорвать работу организации. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, [пресс-секретаря КС] Антона Родненкова и [исполнительного секретаря КС] Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — говорится в сообщении.

Тихановская подчеркнула, что подобные запугивания со стороны властей будут иметь обратный эффект и все больше людей начнут выходить на улицу. Она добавила, что оппозиция продолжит борьбу за честные выборы и освобождение заключенных.

Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться»
Политика
Мария Колесникова

Ранее издание Tut.by со ссылкой на свидетеля сообщило, что утром 7 сентября неизвестные в масках затолкнули Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь».

Член КС Максим Знак подтвердил РБК, что связи с ней нет, а также добавил, что Антон Родненков и Иван Кравцов не выходят на связь.

Светлана Тихановская сообщила о создании координационного совета по трансферу власти 14 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил организацию с черной сотней.

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«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону», — пригрозил он.
 

Теги: Белоруссия, исчезновение, оппозиция
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