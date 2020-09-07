Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

Светлана Тихановская (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Исчезновение члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой является попыткой властей Белоруссии сорвать работу организации. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, [пресс-секретаря КС] Антона Родненкова и [исполнительного секретаря КС] Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — говорится в сообщении.

Тихановская подчеркнула, что подобные запугивания со стороны властей будут иметь обратный эффект и все больше людей начнут выходить на улицу. Она добавила, что оппозиция продолжит борьбу за честные выборы и освобождение заключенных.

Ранее издание Tut.by со ссылкой на свидетеля сообщило, что утром 7 сентября неизвестные в масках затолкнули Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь».