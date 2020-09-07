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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: rada_vision / Telegram)
Власти Белоруссии должны сделать своей главной задачей возвращение члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Днем 7 сентября СМИ сообщили о похищении Колесниковой.
«Серьезно переживаю за благополучие Марии Колесниковой в Белоруссии. Режим Лукашенко должен сделать ее безопасное возвращение своим главным приоритетом», — сообщил он.
Глава британского МИДа также призвал власти республики прекратить «жестокое обращение» с протестующими, освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией.
Ранее новостной портал Tut. by писал со ссылкой на очевидца, что неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего тот уехал. В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская назвала происходящее попыткой сорвать работу оппозиции. «Режим занимается террором, по-другому это не назовешь», — указала она. По мнению Тихановской, подобные запугивания только заставят больше людей в Белоруссии выходить на улицы. Родственники Колесниковой подали заявление об исчезновении в милицию, там сообщили, что приняли его и занимаются поисками.
Теги: Великобритания, Белоруссия, оппозиция
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