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Курс доллара на 8 сентября USD ЦБ: 75,59 (+0,41)

Курс евро на 8 сентября EUR ЦБ: 89,48 (+0,44)

Штрафы за разглашение персональных данных предложили увеличить в 10 раз

МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В Монголии зафиксировали третий случай смерти от бубонной чумы

«Динамо» пропустило три шайбы в третьем периоде и проиграло «Спартаку»

«Барселона» опубликовала фото Месси после возвращения к тренировкам

СК завершил дело обвиняемого в педофилии оренбургского священника

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального

СМИ нашли в Лондоне дома на £18 млн у «связанного с Лукашенко» бизнесмена

В Испании выявили более 500 тыс. случаев COVID-19

ЦСКА объяснил безопасностью запрет на посещение дерби фанатами «Спартака»

Трамп назвал сарказмом сравнение писем от лидера КНДР с «любовными»

Посол России заявил о недопустимости политизации отравления Навального

Деловой дресс-код нового поколения: как перестать выглядеть скучно

Исполнитель теракта в Стамбуле в 2017 году получил 40 пожизненных сроков