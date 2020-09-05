Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле

Представители власти заявили Ковальковой в СИЗО, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго». По словам соратницы Тихановской, ее в капюшоне и маске положили на заднее сиденье и вывезли к польской границе

Ольга Ковалькова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Член президиума координационного совета (КС) и соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что ее вынудили уехать из Белоруссии, передает портал Tut.by. Ранее представитель КС сообщил РБК, что Ковалькова находится в Варшаве.

«Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси, и скоро я туда вернусь», — заявила Ковалькова.

По ее словам, когда она отбывала административный арест в СИЗО, к ней приехали «представители власти». Они сказали, что если Ковалькова не уедет, то «не выйдет очень долго», пишет Tut.by.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем», — сказала Ковалькова.