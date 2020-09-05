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Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле

Представители власти заявили Ковальковой в СИЗО, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго». По словам соратницы Тихановской, ее в капюшоне и маске положили на заднее сиденье и вывезли к польской границе
Ольга Ковалькова
Ольга Ковалькова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Член президиума координационного совета (КС) и соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что ее вынудили уехать из Белоруссии, передает портал Tut.by. Ранее представитель КС сообщил РБК, что Ковалькова находится в Варшаве.

«Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси, и скоро я туда вернусь», — заявила Ковалькова.

По ее словам, когда она отбывала административный арест в СИЗО, к ней приехали «представители власти». Они сказали, что если Ковалькова не уедет, то «не выйдет очень долго», пишет Tut.by.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем», — сказала Ковалькова.

Доверенное лицо Тихановской уехала из Белоруссии
Политика
Ольга Ковалькова

Ее привезли к пункту «Брузги» на границе с Польшей. Там Ковалькова перешла границу. По ее словам, телефона с собой у нее не было, только визитка посла Польши в Белоруссии Артура Михальского. «Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», — сообщила Ковалькова.

Ковалькову задержали в Белоруссии 24 августа. Ее обвинили в нарушении закона о массовых мероприятиях и арестовали на десять суток. В протоколе говорилось, что Ковалькова активно участвовала в митинге перед входом на Минский тракторный завод, публично призывала к забастовке и обсуждала с собравшимися работу властей.

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3 сентября Ковалькову осудили еще на 15 суток за участие в митинге возле отеля «Планета» в Минске 23 августа. Свою вину она не признала.

Ковалькова — член президиума координационного совета. О создании этого органа Тихановская объявила в середине августа. В него, по ее замыслу, должны войти представители всех объединений, заинтересованных в мирной передаче власти в Белоруссии.

После создания координационного совета несколько его членов были задержаны в рамках административных дел, связанных с организацией массовых акций, еще несколько человек вызвали на допросы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская
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