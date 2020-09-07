Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 12:49
В Турции выявили коронавирус у 12 туристов из России Общество, 22:46 Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении Политика, 22:41 Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах Общество, 22:34 Штрафы за разглашение персональных данных предложили увеличить в 10 раз Политика, 22:26 МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову Политика, 22:19 В Монголии зафиксировали третий случай смерти от бубонной чумы Общество, 22:11 «Динамо» пропустило три шайбы в третьем периоде и проиграло «Спартаку» Спорт, 21:53 «Барселона» опубликовала фото Месси после возвращения к тренировкам Спорт, 21:45 СК завершил дело обвиняемого в педофилии оренбургского священника Общество, 21:41 Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального Политика, 21:36 СМИ нашли в Лондоне дома на £18 млн у «связанного с Лукашенко» бизнесмена Политика, 21:23 В Испании выявили более 500 тыс. случаев COVID-19 Общество, 21:16 ЦСКА объяснил безопасностью запрет на посещение дерби фанатами «Спартака» Спорт, 21:10 Трамп назвал сарказмом сравнение писем от лидера КНДР с «любовными» Общество, 21:08
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

В милиции родственникам ответили, что заявление принято и розыски Марии Колесниковой начались. По словам очевидцев, днем ее усадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Родственники члена президиума координационного совета белорусской оппозиции (КС) Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. Об этом в Telegram сообщает штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее 7 сентября в КС сообщили, что неизвестные похитили в центре Минска трех членов совета — Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.Портал Tut.by со ссылкой на одну из очевидцев писал, что неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.

СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой
Политика
Мария Колесникова

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обвинила власти в похищении Колесниковой с целью запугивания и срыва работы КС. «Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, [пресс-секретаря КС] Антона Родненкова и [исполнительного секретаря КС] Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — заявила она.

Тихановская также исчезла из страны перед тем, как записать видеообращение из Литвы. 10 августа, на следующий день после голосования, она подавала жалобу в ЦИК Белоруссии, и после этого ее никто не видел. Позже оказалось, что ее несколько часов удерживали в здании ЦИК неизвестные силовики. Там же она записала первое видеообращение с призывом не выходить на улицы и не протестовать против итогов выборов.

На следующий день МИД Литвы заявил, что Тихановскую вывезли за пределы Белоруссии и она находится в безопасности.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

Тихановская зарегистрировалась кандидатом в президенты после того, как ЦИК отказала в регистрации ее мужу, блогеру Сергею Тихановскому. Он находится под арестом, власти вменяют ему несколько уголовных статей, в том числе приготовление к массовым беспорядкам.

Член президиума КС и соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова 5 сентября заявила, что ее вынудили уехать из Белоруссии. Ранее представитель КС сообщил РБК, что Ковалькова находится в Варшаве. «Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси, и скоро я туда вернусь», — заявила Ковалькова.

Колесникова возглавляла штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого не зарегистрировала ЦИК. Позже Бабарико арестовали, а Колесникова вошла в объединенный штаб, лидером которого стала Тихановская. 31 августа Бабарико и Колесникова опубликовали совместное заявление о создании партии под названием «Вместе». «Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — говорилось в нем.

Авторы: Анастасия Батманова, Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, оппозиция, репрессии
Материалы по теме
Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой
Политика
СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой
Политика
Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter