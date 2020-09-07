Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении
Родственники члена президиума координационного совета белорусской оппозиции (КС) Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. Об этом в Telegram сообщает штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.
Ранее 7 сентября в КС сообщили, что неизвестные похитили в центре Минска трех членов совета — Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.Портал Tut.by со ссылкой на одну из очевидцев писал, что неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обвинила власти в похищении Колесниковой с целью запугивания и срыва работы КС. «Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, [пресс-секретаря КС] Антона Родненкова и [исполнительного секретаря КС] Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — заявила она.