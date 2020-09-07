Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

В милиции родственникам ответили, что заявление принято и розыски Марии Колесниковой начались. По словам очевидцев, днем ее усадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении

Мария Колесникова (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Родственники члена президиума координационного совета белорусской оппозиции (КС) Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. Об этом в Telegram сообщает штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее 7 сентября в КС сообщили, что неизвестные похитили в центре Минска трех членов совета — Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.Портал Tut.by со ссылкой на одну из очевидцев писал, что неизвестные в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обвинила власти в похищении Колесниковой с целью запугивания и срыва работы КС. «Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, [пресс-секретаря КС] Антона Родненкова и [исполнительного секретаря КС] Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу координационного совета», — заявила она.