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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о смене тактики в ходе военных действий на Украине

Кадыров заявил о смене тактики и условий ведения боя в ходе военных действий на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Кадыров заявил, что если в начале вооруженного конфликта «стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная». По его словам, сейчас в зоне военных действий находятся 7 тыс. чеченских бойцов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска сменили тактику в ходе военных действий на Украине, также поменялись и условия ведения боя, написал в своем Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров после совещания с командирами республиканских силовых ведомств.

«Затронул вопросы обновления материально-технической базы наших подразделений, — написал он. По словам Кадырова, если в самом начале вооруженного конфликта «стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная», это связано со сменой тактики, сказал он, не приведя подробностей. «Нам удается быстро отвечать на запросы наших подразделений», — добавил он.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов (руководит региональным штабом по проведению военной операции) сообщил на совещании, что с конца февраля 2022 года в зону боевых действий из Чечни направили более 29 тыс. бойцов, из них 13 тыс. — добровольцы. Сейчас, по словам Кадырова, «на передовых позициях» находятся свыше 7 тыс. бойцов. Столько же бойцов, по его словам, были в зоне боевых действий в конце июля и в мае.

С начала ввода российских войск на Украину в Чечне сформировали три батальона и столько же полков по линии Минобороны, сообщил Кадыров. Также сформированы три подразделения по линии Росгвардии, их общая численность составляет более 5 тыс. бойцов.

Об участии военнослужащих из Чеченской Республики в военных действиях на Украине Кадыров говорил с февраля 2022 года, заявляя, что они задействованы в наиболее горячих точках операции. В марте прошлого года он сообщил об отправке на Украину добровольцев. Летом Кадыров объявил о формировании в республике четырех батальонов, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они пополнили состав войск Минобороны и получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат».

Глава Чечни также несколько раз высказывался о контрнаступлении Вооруженных сил Украины, называя его неудачным и «утратившим актуальность».

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Рамзан Кадыров Украина Чечня Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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