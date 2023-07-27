Кадыров заявил о 7 тыс. чеченских бойцов в зоне боевых действий

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На передовых позициях в зоне спецоперации на Украине сейчас находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Всего, по его словам, с начала спецоперации в зоне боевых действий побывали более 28 тыс. чеченских бойцов, из которых 13 тыс. — добровольцы.

«Несмотря на возникающие сложности, наши парни успешно отражают атаки противника, пресекая любую возможность занять выигрышные позиции. Высокую боеспособность и эффективность подразделений «Ахмат» неоднократно отмечали представители Генштаба и Министерства обороны РФ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что ключевую роль в подготовке добровольцев и военнослужащих сыграл Российский университет спецназа. «В целом я высоко оцениваю уровень и качество подготовки всех наших бойцов и командиров», — отметил он.

В декабре 2022 года полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предложили Владимиру Путину создать по всей стране центры подготовки бойцов спецназа. Трутнев сообщил об этом во время визита в Чечню.

«Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее и мы как можно быстрее победили», — заявил тогда полпред. По мнению Трутнева и Кириенко, создавать их можно по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе при помощи одного из его основателей Даниила Мартынова.

«Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части России. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры на других территориях», — сказал Трутнев.