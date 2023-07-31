Кадыров заявил об «упреждающем ударе» по ВСУ в Харьковской области

Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Чеченские подразделения совместно со спецназом «Ахмат» нанесли «упреждающий удар» по украинским позициям в Харьковской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Удар нанесли по позициям украинских войск в районе села Сотницкий Казачок Харьковской области.

«Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области», — рассказал глава региона. Их целью, по словам Кадырова, были техника и живая сила противника.

Других деталей глава Чечни не раскрыл.

Село Сотницкий Казачок находится в Золочевском районе Харьковской области в нескольких метрах от границы с Белгородской областью России.

Власти Харьковской области регулярно сообщают об ударах по региону, в том числе по областному центру, городу Харькову. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что войска наносят удары только по военным объектам и связанной с ними энергетической инфраструктуре.

Ведомство регулярно отчитывается о боях на территории Харьковской области. Так, в сводке от 31 июля Минобороны заявило о нанесении удара по цеху в районе села Великий Бурлук, где, по информации министерства, собирали беспилотники для ВСУ.

Минобороны также сообщило об ударе по технике и личному составу украинских войск близ населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника ведомство оценило более чем в 45 человек. Также украинские силы потеряли две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20, говорилось в сводке.